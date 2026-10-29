Migliore Insegna 2027: assegnati i riconoscimenti per 27 categorie merceologiche food e non food

Svelati i risultati dell’indagine sull’esperienza di acquisto presso le 111 maggiori insegne nazionali. Lo studio, benchmark di settore e rappresentativo di oltre 40 milioni di adulti italiani, è promosso da Largo Consumo e condotto da Ipsos Doxa

Sono stati annunciati i vincitori di Migliore Insegna 2027, il riconoscimento che premia le insegne retail più apprezzate dai consumatori. Giunta alla settima edizione, la ricerca indipendente promossa da Largo Consumo e realizzata da Ipsos Doxa analizza ogni anno la qualità della relazione tra retailer e clienti, individuando le insegne che si distinguono nelle rispettive categorie merceologiche e misurando il loro posizionamento rispetto ai competitor. Per ampiezza del campione e profondità dell’indagine, lo studio offre una panoramica articolata e comparativa del panorama distributivo italiano.

Il perimetro della ricerca comprende insegne tradizionali, omnicanale e digitali, con un approccio che si aggiorna costantemente per seguire l’evoluzione del mercato e delle abitudini di consumo. L’indagine si caratterizza per indipendenza e imparzialità: i giudizi vengono raccolti in forma anonima dai consumatori, senza che le aziende coinvolte siano a conoscenza dell’analisi in corso, a tutela dell’obiettività dei risultati.

Per l’edizione 2027 sono state realizzate 8.000 interviste a clienti di negozi fisici e online attraverso il metodo CAWI, suddivise tra 5.000 interviste per il canale fisico e 3.000 per quello online. Dall’indagine sono state raccolte oltre 30.000 valutazioni basate su reali esperienze d’acquisto, riferite a 111 insegne nazionali distribuite in 27 categorie merceologiche. Lo studio si fonda su un’indagine quantitativa condotta su un campione rappresentativo della popolazione italiana tra i 18 e i 74 anni, selezionato in base a genere, età e area geografica ed estratto casualmente dal panel proprietario di Ipsos Doxa, così da assicurare un’adeguata rappresentatività del target.

L’edizione di quest’anno approfondisce i risultati dei sei settori principali e mette in luce tendenze emergenti, differenze generazionali e fattori che incidono sulle decisioni d’acquisto. Tra i temi al centro dell’analisi figura il negozio fisico, considerato un punto di riferimento nella costruzione della percezione dell’insegna da parte del cliente. La ricerca esamina l’intero percorso di acquisto: dalla scelta del punto vendita alla consultazione del volantino, cartaceo o online, fino al check out e al customer care. Approfondisce inoltre i servizi omnicanale in grado di generare valore e vantaggio competitivo e, per la GDO, dedica particolare attenzione ai freschissimi e ai prodotti free from.

L’analisi prende in esame oltre un centinaio di dimensioni dell’esperienza cliente, dalle “CX Forces”, che rappresentano i fattori determinanti della soddisfazione complessiva, alla qualità dell’offerta, all’organizzazione e all’atmosfera dei negozi, passando per il servizio clienti, la professionalità del personale, i servizi di consegna e post-vendita, le politiche ESG, l’identità del brand e la gestione dei canali informativi e digitali. Nel 2027 il perimetro di indagine si estende ulteriormente, includendo anche l’analisi dei singoli reparti serviti della GDO.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso l’Enterprise Hotel di Milano, dove sono stati conferiti riconoscimenti per 27 categorie merceologiche e 5 riconoscimenti speciali.

Per il settore Food, il titolo di Vincitore Assoluto Migliore Insegna 2027 è stato assegnato a Esselunga, una delle principali catene italiane della grande distribuzione e l’insegna del grocery alimentare più apprezzata dai consumatori. Nel comparto Non Food, il riconoscimento è andato invece a VisionOttica. Tra i premi attribuiti nelle singole categorie si segnalano Bata per Calzature, Giunti al Punto per le Librerie, Lidl per Discount, Roadhouse Restaurant per Ristorazione Servita, Happy Casa Store per Discount Non Food, Conad PetStore per Prodotti per Animali e Decathlon per Abbigliamento Sportivo e Tempo Libero.

In sette edizioni, Migliore Insegna ha ampliato progressivamente il proprio raggio d’azione e la profondità delle analisi: dalle 5.000 interviste e 30 variabili del 2021, limitate al canale fisico, si è arrivati alle attuali 8.000 interviste e a oltre 100 variabili esaminate. L’edizione 2027 risponde alle principali sfide del retail contemporaneo, riportando il negozio fisico al centro dell’esperienza e seguendo l’intero journey del cliente per individuare le leve che possono renderla più soddisfacente e consigliabile. Lo studio approfondisce inoltre le condizioni in cui l’omnicanalità produce un effettivo valore aggiunto e, grazie a un boost territoriale, mette in evidenza le specificità locali delle insegne della GDO. Migliore Insegna rafforza così il proprio ruolo di riferimento per il settore retail, mettendo a disposizione una prospettiva oggettiva e comparativa sulla relazione tra insegne e clienti.

“I risultati di Migliore Insegna mostrano come l’esperienza nei punti vendita abbia recuperato solidità, grazie a un’offerta più completa e ad ambienti sempre più curati e facili da vivere – dichiara Ipsos Doxa –. Tuttavia, oggi soddisfare le aspettative sugli aspetti funzionali dell’esperienza non basta più per conquistare una vera preferenza e generare un passaparola positivo. La convenienza può generare la scelta, ma da sola non genera raccomandazione. Per distinguersi, le insegne devono costruire esperienze riconoscibili, personali e coerenti, dove la tecnologia riduca i tempi e le incertezze senza sostituire la relazione. Il futuro del retail sarà quindi sempre più ibrido, semplice e umano, capace non solo di servire bene il cliente, ma di offrirgli una ragione per tornare.”

“La settima edizione di Migliore Insegna segna un ulteriore passo avanti nella comprensione delle aspettative dei clienti nei confronti delle proprie insegne predilette – spiega Armando Garosci, Direttore di Largo Consumo -. Il modello si basa su un benchmark che va oltre i singoli settori e permette di cogliere le aspettative dei clienti in una prospettiva più trasversale. In questo modo, ogni insegna può riconoscere il proprio posizionamento non solo in termini merceologici, ma anche individuando con chiarezza la propria collocazione nella mappa ideale delle esperienze che ogni cliente sogna. Attraverso questo strumento messo a disposizione del mercato, Largo Consumo conferma il proprio impegno nell’interpretazione delle dinamiche di mercato, attraverso il giornalismo d’inchiesta e analisi accurate”.

Le Migliori Insegne 2027

Vincitore Assoluto Migliore Insegna 2027 settore Food: Esselunga

Vincitore Assoluto Migliore Insegna 2027 settore Non Food: VisionOttica

Migliore Insegna 2027 categoria Abbigliamento bambino: Original Marines

Migliore Insegna 2027 categoria Abbigliamento Famiglia: Benetton

Migliore Insegna 2027 categoria Abbigliamento Sportivo e Tempo Libero: Decathlon

Migliore Insegna 2027 categoria Articoli Casa: Bialetti Store

Migliore Insegna 2027 categoria Bricolage: Bricofer

Migliore Insegna 2027 categoria Calzature: Bata

Migliore Insegna 2027 categoria Cosmetica: Wycon

Migliore Insegna 2027 categoria Discount: Lidl

Migliore Insegna 2027 categoria Discount Non Food: Happy Casa Store

Migliore Insegna 2027 categoria Drugstore: Acqua & Sapone

Migliore Insegna 2027 categoria Elettrodomestici ed elettronica di consumo: Expert

Migliore Insegna 2027 categoria Erboristerie: L’Erbolario

Migliore Insegna 2027 categoria Farmacie Organizzate: Dr. Max Farmacie

Migliore Insegna 2027 categoria Supermercati di Prossimità: Incoop

Migliore Insegna 2027 categoria Ipermercati e Superstore: Esselunga

Migliore Insegna 2027 categoria Librerie: Giunti al Punto

Migliore Insegna 2027 categoria Mobili e Arredo: Ikea

Migliore Insegna 2027 categoria Ottica: VisionOttica

Migliore Insegna 2027 categoria Pizze al taglio e Piadine: La Piadineria

Migliore Insegna 2027 categoria Pizzerie servite: Rossopomodoro

Migliore Insegna 2027 categoria Prodotti per Animali: Conad PetStore

Migliore Insegna 2027 categoria Profumerie: Douglas

Migliore Insegna 2027 categoria Ristorazione Servita: Roadhouse Restaurant

Migliore Insegna 2027 categoria Ristorazione Travel: Enilive Cafè

Migliore Insegna 2027 categoria Ristorazione Veloce: McDonald’s

Migliore Insegna 2027 categoria Ristorazione Streetwear: Foot Locker

Migliore Insegna 2027 categoria Supermercati: Coop

I riconoscimenti speciali

-Migliore Visual Experience: GrandVision

-Migliore Sostenibilità: Bottega Verde

-Migliore Rapporto Qualità Prezzo: Maury’s