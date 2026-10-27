OLTRE LA VELOCITÀ DELLE IMMAGINI, L’ARTE DI GIULIANA BIANCONI



Dalla precisione del segno alla libertà creativa, la sua ricerca invita a riscoprire il valore dell’osservazione in un mondo dominato dalle immagini digitali

S corrono sui nostri schermi ogni giorno, si susseguono senza sosta e spesso scompaiono dalla memoria pochi istanti dopo essere state viste. Nell’epoca della sovrabbondanza visiva, in cui le immagini si consumano rapidamente attraverso smartphone e social network, fermarsi a osservare diventa quasi un gesto controcorrente. È da questa diversa modalità di guardare che si può partire per avvicinarsi al lavoro di Giuliana Bianconi, artista romana che attraverso le sue opere esplora soggetti e linguaggi differenti, coniugando attenzione al dettaglio, sensibilità tecnica e libertà espressiva.

La sua produzione si muove tra la capacità di restituire fedelmente le caratteristiche di un soggetto e la ricerca di un’interpretazione personale. La precisione del segno, lo studio delle forme e dei volumi si affiancano all’uso del colore e alla libertà della composizione, dando vita a opere nelle quali la riconoscibilità del soggetto non esclude una dimensione più emotiva e creativa.

Ne è un esempio il ritratto di un pastore tedesco, nel quale l’intensità dello sguardo incontra la presenza inattesa di un palloncino rosa. Un dettaglio ironico e vivace che rompe la rappresentazione convenzionale e dialoga con le pennellate, gli accostamenti cromatici e uno sfondo dalle tonalità calde e fredde. Il risultato è un’immagine capace di restituire il carattere dell’animale, senza rinunciare a una nota di originalità.

Di tutt’altro registro è lo studio del corpo umano, affidato alla linea, alla luce e alle variazioni tonali. Qui l’attenzione si concentra sulle proporzioni, sui volumi e sull’equilibrio della figura, attraverso una composizione essenziale nella quale il disegno diventa strumento di osservazione e interpretazione. Due approcci diversi che mostrano come la scelta del soggetto possa aprire possibilità espressive differenti, mantenendo al centro la cura del lavoro artistico.

“Mi interessa andare oltre ciò che vediamo a prima vista. Un soggetto può essere riconoscibile, ma è attraverso il segno, il colore e i dettagli che può emergere qualcosa di più personale. Credo che l’arte ci offra anche la possibilità di rallentare, osservare davvero e riscoprire particolari che nella vita quotidiana, e nel continuo scorrere delle immagini, rischiamo di non vedere più”, racconta Giuliana Bianconi.

È proprio questo invito a guardare con maggiore attenzione a rendere la pratica artistica particolarmente significativa nel presente. Se le immagini digitali favoriscono spesso una fruizione veloce e frammentaria, un’opera richiede un tempo diverso: invita a soffermarsi, a cogliere una sfumatura, a seguire una linea, a interrogarsi su una scelta cromatica. Non si tratta di contrapporre la tecnologia all’arte, ma di recuperare una relazione più consapevole con ciò che vediamo, restituendo profondità a un’esperienza visiva che rischia di esaurirsi in pochi secondi.

Nel lavoro di Giuliana Bianconi, la tecnica costituisce il punto di partenza di un percorso nel quale osservazione e creatività si incontrano. La capacità di riprodurre un soggetto diventa così un mezzo per esplorarne l’espressività, mentre la scelta di colori, forme e composizioni contribuisce a definirne l’identità.

Conoscere le sue opere significa avvicinarsi a un modo di fare arte che invita a riscoprire il piacere di guardare senza fretta. Un invito a restituire valore all’immagine non soltanto per ciò che mostra, ma anche per il tempo, la sensibilità e l’interpretazione che possono trasformarla in un’esperienza da ricordare.

Accanto alla propria ricerca artistica, Giuliana Bianconi realizza anche opere su richiesta, dando forma attraverso la pittura a idee, suggestioni e immagini personali, interpretate con la propria sensibilità e il suo stile.

Per conoscere il lavoro di Giuliana Bianconi e scoprire le sue opere: Instagram – @giulianarte.

Giuliana Bianconi

La pittura accompagna Giuliana Bianconi fin dall’infanzia, alimentando una passione che nel tempo si è trasformata in un percorso artistico fatto di ricerca, tecnica e creatività. A vent’anni incontra il pittore macchiaiolo Gaetano Corsini, frequentandone assiduamente lo studio e approfondendo diverse tecniche, dal disegno all’acquerello, dall’olio all’acrilico.

Partecipa a diverse mostre, tra cui quella dei 100 Pittori di via Margutta, e per oltre dieci anni gestisce una propria galleria d’arte, dove espone, realizza e vende le sue opere. Nel corso del suo percorso sviluppa una produzione versatile, che spazia dalla rappresentazione attenta dei soggetti a interpretazioni più personali, nelle quali il rigore tecnico si unisce alla sensibilità espressiva e alla libertà creativa.

Alcune sue opere sono oggi in possesso di artisti come Riccardo Cocciante e Giò Di Tonno. Continua a dipingere seguendo quella necessità espressiva che da sempre la accompagna, con il desiderio di condividere attraverso le sue opere uno sguardo personale sulla realtà e di restituire alla bellezza il suo spazio.