Roma – “Olimpiadi del Sorriso e della Legalità”, grande successo ARGOS Forze di Polizia

Nella mattinata di sabato 24 ottobre scorso presso il Club Villaggio Olimpico si sono svolte le “Olimpiadi del Sorriso e della Legalità” evento ideato e promosso dall’Associazione Argos Forze di Polizia Dipartimento Nazionale Cultura Sport e Attività Sociali,con il contributo di Zètema Progetto Cultura. Prestigiosi patrocini hanno accompagnato questa kermesse di sport inclusione informazione e rispetto delle regole. Con il patrocinio del Ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi, dell’ ASI, OPES, Sport e Salute, CONI Lazio e CIP Lazio, del Comitato Nazionale Italiano Fair Play del presidente Comm. Ruggero Alcanterini.

Dopo la lettura delle emozionanti lettere di compiacimento, pervenute del Ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi e del Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli, vi è stato il taglio del nastro presente il Consigliere di Roma Capitale presidente della Commissione garanzia e Trasparenza Federico Rocca, insieme ai vertici ARGOS, al presidente e vicepresidente Nazionale Guerrisi e Zilli, i quali hanno curato nei minimi dettagli l’organizzazione del secondo appuntamento delle Olimpiadi del Sorriso e della Legalità.

Presenti atleti delle Fiamme Oro, Carancini Azzurra del paratriathlon, l’atleta di pugilato Federico Serra, per i gruppi sportivi delle Fiamme Azzurre, Asia Agus Karate, del Vice Comm. ex atleta di nuoto Luca Baggio.

Tante le presenze e partner che non hanno voluto mancare per questo evento solidale e non solo, presente il presidente della Guardia Nazionale Ambientale Alberto Raggi, per la Fondazione Valori D’Italia il Gen D. (R) Arma dei Carabineri Pasquale Lavacca, il presidente Istituto Sport e Sociale Drago Amicarelli, Michele Panzarino presidente dell’Accademia Nazionale con la nazionale di handebol , il presidente della polisportiva Silenziosa Romana Augusto Liotta, il presidente Comitato Provinciale Roma OPES Alessandro Battisti.

Tanti bambini delle varie discipline, delle realtà sportive presenti, per il calcio Tor Lupara 1968, Red Tigers, i padroni di casa del Club Olimpico Romano, si sono confrontate le categorie 2018 2019 in un avvincente triangolare diretto dall’Asd Arbitri Sport Italiani del presidente Cav Americo Scatena, per il Judo – Karate Wellbeat Fonte Nuova, i ragazzi della Lanterna di Diogene dell’Aquilone, e poi i tanti volontari dell’Associazione Argos Forze di Polizia, Antonio Andidero, Andrea Cannistraci, Francesco Lenti, Andrea Tami (DJ KiKo ), che da anni mettono a disposizione il loro cuore, le proprie capacità al servizio degli altri.

Non era importante vincere, ma esserci, indipendentemente da abilità fisiche o mentali, genere, età, una mattinata dove lo sport forte strumento di inclusione sociale che abbatte le barriere fisiche, culturali, economiche e linguistiche, favorendo la partecipazione e il rispetto reciproco.