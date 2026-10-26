Giorgio Colangeli al Vejamo Festival con “E quindi uscimmo a riveder le stelle”: il Purgatorio di Dante recitato a memoria con musica dal vivo

Domenica 1 novembre 2026 alle ore 17.00, il Teatro Comunale di Vejano ospita un viaggio straordinario nella Divina Commedia interpretato da un maestro del nostro teatro, accompagnato dalle musiche di Tommaso Cuneo.

VEJANO (VT) — La grande drammaturgia classica incontra il talento eccezionale di uno dei più amati attori del panorama italiano: domenica 1 novembre 2026, alle ore 17.00, il Teatro Comunale di Vejano (Villa Comunale)accoglie Giorgio Colangeli in “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, imperdibile appuntamento del Vejamo Festival.

Lo spettacolo: la parola dantesca a memoria e in musica

Lo spettacolo porta in scena una sfida attoriale e poetica di rarissima intensità: la recitazione interamente a memoria dei versi del Purgatorio di Dante Alighieri da parte di Giorgio Colangeli. Un percorso evocativo ed emozionante in cui la poesia sommo dantesca ritrova la sua profonda oralità, facendosi viva, viscerale e contemporanea.

Ad accompagnare e intessere questo viaggio tra penitenza, speranza e ascesa verso la luce sono i brani musicali scelti ed eseguiti dal vivo da Tommaso Cuneo. La musica si fonde con la parola poetica in una drammaturgia sonora capace di guidare lo spettatore attraverso le atmosfere rarefatte della seconda cantica, fino all’agognato ritorno alla visione delle stelle. Un’occasione unica per riscoprire il patrimonio dantesco attraverso la voce e la sensibilità interpretativa di un maestro della scena.

SCHEDA INFORMATIVA