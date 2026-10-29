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Marino, alla sala Lepanto la presentazione del libro “Dieci Anni” di Massimiliano Valeriani

CULTURA
costantino sacchetto
Author: costantino sacchetto
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Marino, alla sala Lepanto la presentazione del libro “Dieci Anni” di Massimiliano Valeriani

“La presentazione del libro “Dieci Anni, una storia non solo mia” rappresenta un’importante occasione di confronto sociale e istituzionale, per ripercorrere un’esperienza amministrativa significativa e riflettere sulle sfide che attendono il nostro territorio”. Così Daniela Pace, segretario del Pd Marino – Circolo “Bruno Astorre”, in vista dell’iniziativa in programma lunedì 2 novembre, alle ore 18, presso la Sala Lepanto di Marino. “Il volume, scritto dall’ex assessore regionale del Lazio Massimiliano Valeriani, oggi consigliere regionale e coordinatore del Forum nazionale CASA, è arricchito dalla prefazione di Nicola Zingaretti, già presidente della Regione Lazio e attuale europarlamentare. All’incontro – sottolinea Pace – interverrà anche Daniele Leodori, consigliere regionale e segretario regionale del Partito Democratico. Prevista inoltre la partecipazione di Carlo Colizza, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Comune di Marino, coordinatore regionale del M5S per il Lazio e candidato sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative. Iniziative come questa – prosegue Pace – sono preziose per valorizzare le esperienze maturate nelle istituzioni, approfondire temi di interesse pubblico e favorire un dialogo aperto tra forze politiche e cittadini. Invitiamo pertanto la cittadinanza a partecipare a questo appuntamento, che vuole essere anche un’occasione di ascolto e condivisione in vista delle importanti sfide che attendono la nostra comunità”.

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