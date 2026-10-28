FABIO ARMILIATO INVITA I CANTANTI LIRICI DI TUTTO IL MONDO AL CONCORSO INTERNAZIONALE “REMIGIO PAONE” 2026

A Formia il 18 e 19 dicembre la prima edizione del concorso dedicato alle voci dell’opera. Iscrizioni aperte fino all’8 dicembre 2026

Formia, ottobre 2026 – Il celebre tenore internazionale Fabio Armiliato, Presidente della Giuria del I Concorso Internazionale di Canto Lirico “Remigio Paone – Alla scoperta delle voci del futuro”, rivolge attraverso un videomessaggio ufficiale un invito ai cantanti lirici di tutto il mondo a partecipare alla manifestazione, in programma il 18 e 19 dicembre 2026 presso il Teatro Iqbal Masih di Formia (LT).

Il Concorso nasce per valorizzare nuovi talenti dell’opera e rendere omaggio a Remigio Paone (1899–1977), illustre impresario teatrale originario di Formia, protagonista della vita musicale e culturale italiana del Novecento.

La manifestazione è promossa e organizzata dall’Associazione Culturale La Magica di Formia, presieduta dal Dott. Augusto Ciccolella, e dall’Associazione Culturale Noi per Napoli APS, nell’ambito della X Edizione del Premio Remigio Paone – La Caravella.

La Direzione Artistica è affidata al soprano M° Olga De Maio e al tenore M° Luca Lupoli.

Il Concorso è aperto a cantanti lirici di tutte le nazionalità, senza limiti di età, appartenenti a ogni registro vocale. La prestigiosa Giuria, presieduta da Fabio Armiliato, vedrà anche la partecipazione del Cav. Davide Labòllita, agente lirico e consulente artistico del Teatro dell’Opera di Varna.

Sono previsti premi e riconoscimenti, opportunità artistiche e premi speciali, tra cui quelli dedicati ai giovani talenti e alla Canzone Classica Napoletana.

Le iscrizioni e la preselezione video scadono l’8 dicembre 2026. Per agevolare la partecipazione internazionale, il video potrà essere trasmesso anche tramite WhatsApp al numero +39 339 454 5044, secondo le modalità previste dall’organizzazione.

Le prove eliminatorie e le semifinali si svolgeranno il 18 dicembre, mentre il 19 dicembre i vincitori saranno proclamati, premiati e invitati a esibirsi nell’ambito della X Edizione del Premio Remigio Paone – La Caravella.

Guarda il videomessaggio di Fabio Armiliato:https://youtube.com/shorts/EVPRq2SSA_I

Informazioni e Iscrizioni sito ufficiale:https://www.concorsoremigiopaone.it/

Modulo di iscrizione:https://forms.gle/MMC2Get6Y2NmmyfY8

WhatsApp: +39 339 454 5044

Email: noipernapoliart@gmail.com

Direzione Artistica: M° Olga De Maio – M° Luca Lupoli

Organizzazione: Associazione Culturale La Magica – Formia e Associazione Culturale Noi per Napoli APS