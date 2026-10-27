Quando la scienza nasce dal “caso”

Roma, Il saggio “Serendipità chimica” firmato dalle ricercatrici Alessia Micheloni, Paola Rampa e Laura Trapani in finale per il Premio Asimov

C’è un luogo comune che dipinge la chimica come una disciplina rigida, fatta di formule mandate a memoria, reazioni prevedibili e laboratori asettici. A smontare questa visione arriva Serendipità chimica. Storie di molecole organiche tra mistero e curiosità (Edizioni Dedalo, collana scienza FACILE), il saggio firmato dalle ricercatrici e divulgatrici Alessia Micheloni, Paola Rampa e Laura Trapani, recentemente selezionato nella cinquina finale della XII edizione del Premio Asimov. Promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) con il supporto di università ed enti di ricerca su scala nazionale, il Premio Asimov coinvolge ogni anno decine di migliaia di studenti delle scuole secondarie superiori, chiamati a leggere, valutare e recensire le migliori opere di divulgazione contemporanea. L’ingresso di Serendipità chimica tra i finalisti si aggancia a doppio filo al pensiero di Isaac Asimov, scienziato prima ancora che maestro della fantascienza, che amava ripetere: «La frase più emozionante da sentire nella scienza, quella che annuncia nuove scoperte, non è ‘Eureka!’, ma ‘Che strano…’». Ed è proprio da questa intuizione epistemologica che prende le mosse il lavoro delle tre autrici. Il testo ripercorre la genesi di molecole e composti organici che hanno cambiato la storia della medicina, della tecnologia e dei materiali, dimostrando come molte delle innovazioni più rivoluzionarie siano nate non da un percorso lineare, ma dall’intercettazione di un’anomalia o di un risultato del tutto inatteso. Dalla reattività ai meccanismi di reazione, fino alla complessità delle configurazioni stereochimiche, il volume unisce la rigorosità dei contenuti scientifici a un ritmo narrativo accessibile, pensato per stimolare la curiosità dei più giovani e dei non addetti ai lavori. “La nostra finalità è affrancare la chimica organica dall’immaginario di materia rigida e puramente deterministica -spiegano le autrici-. La ricerca scientifica non progredisce solo per percorsi deduttivi: spesso è l’errore metodologico o l’evento fortuito a diventare la chiave di volta, a patto che trovi ad accoglierlo un’osservazione preparata e rigorosa“. Con la selezione ufficiale, il saggio avvia ora il suo percorso nelle aule scolastiche di tutta Italia. Saranno gli studenti della giuria giovanile a vagliare il testo nei prossimi mesi, trasformando la lettura in un’occasione di dibattito e analisi critica sulla metodologia scientifica e sul valore della ricerca. Un traguardo significativo per un’opera che dimostra come, dietro le quinte della scienza moderna, la curiosità e il dubbio restino ancora gli ingredienti più reattivi di tutti. Scheda del libro