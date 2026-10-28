A FIRENZE SI DIVENTA ARTIGIANI PER UN GIORNO



Per il ponte dell’Immacolata un itinerario tra le botteghe storiche della carta decorata a mano, dove scoprire antiche tecniche e creare un ricordo unico della città

Dimenticare per qualche ora i percorsi più battuti, entrare nelle botteghe artigiane e lasciarsi sorprendere da un sapere tramandato di generazione in generazione. A Firenze, il ponte dell’Immacolata diventa l’occasione per scoprire l’arte della carta decorata a mano e sperimentare la tecnica della marmorizzazione, trasformando una visita in città in un’esperienza creativa da condividere anche con i bambini. Tra mercatini, luminarie e atmosfere natalizie, un itinerario insolito conduce alla scoperta di un patrimonio artigianale che continua a vivere nel cuore della città. Per il soggiorno, l’FH55 Hotel Calzaiuoli, nel centro storico, è un punto di partenza ideale per esplorare Firenze a piedi.

Firenze a dicembre si veste di luci e colori, regalando al centro storico un’atmosfera speciale. Il ponte dell’Immacolata, con le prime iniziative del calendario natalizio, è il momento giusto per riscoprire la città anche attraverso esperienze meno consuete, capaci di andare oltre i monumenti più celebri e le tradizionali passeggiate tra le vie dello shopping.

Tra gli appuntamenti da segnare in agenda c’è anche la Fierucola dell’Immacolata, in programma martedì 8 dicembre in piazza della Santissima Annunziata, dalle 9.00 alle 19.00. La manifestazione riunisce artigiani, piccoli produttori e associazioni, con proposte legate al lavoro manuale, alla sostenibilità e alle produzioni locali. Un’occasione per scoprire oggetti realizzati artigianalmente e idee regalo lontane dalla produzione in serie, in sintonia con lo spirito di un itinerario che invita a riscoprire il valore delle cose fatte a mano.

Tra le sorprese che Firenze riserva a chi ama le storie da scoprire c’è una tradizione artigianale fatta di fogli variopinti, motivi floreali, venature sinuose e gesti sapienti: quella della carta decorata a mano. Un’arte che trova espressione in quaderni, album, rivestimenti per libri, scatole e oggetti di uso quotidiano, trasformati in piccoli pezzi unici grazie alla creatività e alla manualità degli artigiani.

Una delle tecniche più affascinanti è la marmorizzazione, che permette di ottenere disegni e venature simili a quelle del marmo. Il procedimento è quasi uno spettacolo: i colori vengono fatti galleggiare sulla superficie di un bagno gelatinoso e poi modellati con pettini e bacchette, fino a creare motivi a onde, spirali e intrecci. Il foglio viene quindi appoggiato delicatamente sulla superficie, trasferendo sulla carta il disegno realizzato. Il risultato è ogni volta diverso, perché anche piccole variazioni nel movimento dei colori rendono ogni creazione irripetibile.

La tecnica, conosciuta in Europa fin dal Cinquecento e sviluppatasi in particolare in Italia e in Francia, è stata a lungo utilizzata per decorare le copertine e gli interni dei libri, dando eleganza alle rilegature artigianali. Ancora oggi viene impiegata per realizzare oggetti di cartoleria, album, agende e accessori, dimostrando come una tradizione antica possa continuare a rinnovarsi.

Accanto alle carte marmorizzate, la produzione fiorentina custodisce anche una ricca tradizione di carte stampate e decorate con motivi floreali, volute e disegni stilizzati, ispirati al repertorio ornamentale storico. Materiali e lavorazioni che raccontano un legame profondo tra artigianato, cultura del libro e gusto decorativo. Una tappa da non perdere è Giulio Giannini & Figlio, storica realtà artigianale fondata nel 1856 da Pietro Giannini e oggi arrivata alla sesta generazione. Nata come bottega di cartoleria e legatoria, conserva una lunga tradizione nella lavorazione artistica dei libri e nella produzione di carte decorate a mano. Qui si possono scoprire carte marmorizzate, carte stampate e oggetti realizzati secondo tecniche tramandate nel tempo, oltre a valutare le esperienze di laboratorio proposte dalla bottega.

Un’altra realtà rappresentativa è Il Papiro, specializzata nella produzione di carta decorata a mano e nella marmorizzazione secondo metodi tradizionali. Attraverso le sue esperienze di laboratorio è possibile conoscere la storia di questa tecnica, assistere a una dimostrazione e cimentarsi nella decorazione di un foglio personale.

Per chi vuole avvicinarsi all’arte della legatoria, merita una visita anche Riccardo Luci Firenze, attività avviata nel 1908 e tramandata di generazione in generazione. La bottega, situata in via del Parione, nel centro storico, unisce la lavorazione artigianale della carta marmorizzata alla creazione di accessori in pelle decorata, agende, album e oggetti personalizzabili.

Nell’Oltrarno, quartiere da sempre legato alla tradizione delle botteghe artigiane, si trova infine Legatoria Il Torchio, che dal 1980 porta avanti l’arte della rilegatura fiorentina reinterpretandola in chiave contemporanea. Carta marmorizzata, pelle lavorata, tele colorate e materiali insoliti convivono in creazioni che spaziano dai quaderni agli album fotografici, fino agli oggetti di design. Una tappa interessante per scoprire come il sapere artigiano possa dialogare con nuove idee e sensibilità estetiche.

Visitare queste botteghe significa osservare da vicino un lavoro fatto di precisione, pazienza e creatività, ma anche comprendere come la tradizione continui a evolversi. Per chi desidera rendere il proprio soggiorno ancora più speciale, alcune botteghe offrono, in date specifiche e su prenotazione, la possibilità di partecipare a laboratori dedicati alla carta marmorizzata. Un’occasione per avvicinarsi a un’antica arte artigiana e portare a casa un ricordo personale di Firenze, come un foglio decorato o un piccolo oggetto realizzato con le proprie mani.

L’itinerario tra le botteghe può diventare il filo conduttore di una passeggiata nel centro storico, alternando la scoperta dell’artigianato alle piazze monumentali, alle vie illuminate e alle iniziative del periodo natalizio. Un modo diverso di vivere Firenze, entrando in contatto con la sua identità più autentica e con le persone che ogni giorno contribuiscono a mantenerla viva. Per il soggiorno, l’FH55 Hotel Calzaiuoli offre una posizione strategica nell’omonima via, a pochi minuti a piedi da Piazza del Duomo e da Piazza della Signoria, con gli Uffizi e Ponte Vecchio facilmente raggiungibili.