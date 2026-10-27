Mussolini-Maritato (FI): “Parco di Centocelle, calpestata la memoria storica per ennesimo spot elettorale”

Roma, 27 ottobre 2026 -​”Il Parco di Centocelle, vincolato come area archeologica dal 1992, è stato completamente privato della sua identità e della sua vocazione storica dal Campidoglio a trazione dem.

Le tre ville imperiali restano interrate e senza alcuna indicazione informativa, mentre la riqualificazione dell’Amministrazione Capitolina ha privilegiato una visione unicamente ludica a scapito della tutela e della memoria storica del Parco.

​Realizzare un’area sportiva proprio sulla pista dell’ex aeroporto dove, nel 1909, Wilbur Wright compì il primo storico volo in Italia, significa oscurare e profanare oltre un secolo di storia. L’impiantistica sportiva avrebbe potuto trovare collocazione in altri spazi, senza per forza sacrificare un patrimonio monumentale e aeronautico di enorme valore culturale.

Roma merita interventi che valorizzino la propria storia e i propri luoghi simbolo, non scelte superficiali e figlie di una volontà unicamente propagandistica e acchiappa consensi”.

Lo dichiarano, in una nota, gli esponenti di Forza Italia Rachele Mussolini, capogruppo in Campidoglio e Michel Emi Maritato, coordinatore di FI in Municipio V.