“Il mio nome sparisce dal simbolo, ora rinasce una Lega dei territori”: le parole del segretario dopo il voto di Milano

Milano — «La cancellazione del mio nome dal logo ufficiale non è un passo indietro, ma un atto d’amore e di rispetto verso tutta la nostra comunità militante». Sono le prime parole pronunciate da Matteo Salvini subito dopo la sua riconferma alla guida della Lega, sancita dal voto a scrutinio segreto dell’Allianz MiCo con 465 preferenze.

Un intervento a tutto campo che, oltre a blindare la leadership interna del segretario per i prossimi quattro anni, traccia una linea programmatica e identitaria del tutto inedita.

L’identità ritrovata: nasce la “Lega – Italia federale”

Davanti alla platea dei delegati milanesi, Salvini ha voluto spiegare i motivi strategici e politici legati alla svolta visiva presentata sul palco del congresso straordinario:

«La Lega ha una storia che supera i singoli leader. Presentando il contrassegno “Lega – Italia federale” e rimuovendo il mio cognome dal simbolo, facciamo una scelta di maturità istituzionale. Questo logo tiene insieme le nostre radici storiche, rappresentate dall’Alberto da Giussano, e il nostro obiettivo strategico del futuro: l’autonomia differenziata e il federalismo reale. Rimettiamo al centro le comunità locali, i sindaci e i territori, dimostrando che non siamo un partito personale ma una grande forza di popolo».

La gestione del dissenso interno

Il segretario federale ha poi affrontato direttamente il nodo del dibattito congressuale e le 146 preferenze raccolte dallo sfidante Massimo Garavaglia, espressione dell’area critica nordista:

«Voglio ringraziare sinceramente i 465 delegati che mi hanno concesso una fiducia così netta, ma voglio anche stringere la mano a Massimo Garavaglia. In un movimento autenticamente democratico, il confronto trasparente è una ricchezza, mai una spaccatura. Le diverse sensibilità territoriali emerse in queste settimane non faranno altro che stimolarci a lavorare meglio. Da Milano la Lega esce determinata, compatta e pronta alle prossime sfide, senza correnti interne che lasciamo volentieri ad altri partiti». Un ringraziamento specifico è andato anche al governatore del Veneto: «Un grazie va anche a Luca Zaia, che sicuramente darà una mano fondamentale nel percorso virtuoso dei prossimi mesi».

La svolta in Consiglio dei Ministri: la linea geopolitica ed economica

Il passaggio più incisivo e di rottura politica ha toccato gli equilibri della maggioranza di governo, focalizzandosi sulle spese e sulla politica internazionale:

«Questo congresso mi affida un mandato chiaro e forte, che porterò fermamente al tavolo del Consiglio dei Ministri. L’Italia si appresta a varare scelte di bilancio delicate ed esigenti. In un momento simile, il nostro dovere primario è spendere ogni singolo euro pubblico per difendere il potere d’acquisto dei cittadini italiani, tutelare le nostre imprese e sostenere le famiglie. Abbiamo lealmente supportato un popolo aggredito per oltre quattro anni, ma ora la nostra linea deve cambiare marcia: la Lega chiederà ufficialmente di mettere fine all’invio di soldi e di armi a Kiev. Nel 2026 i conflitti non si risolvono militarmente sul campo, ma investendo sulla diplomazia e riportando le parti al tavolo delle trattative».

di Cav. Dr. Piero Fusaglia

Direttore Responsabile www.ilgiornaledellazio.it