Parco dei Monti Simbruini e Comune di Cervara: inaugurato il nuovo Ponte della Valle nel segno della sostenibilità

Cervara di Roma, Astronomia, visite guidate, restauro dei sentieri e prodotti tipici: la sinergia tra istituzioni e comunità riaccende la magia del territorio

Natura incontaminata, sguardo rivolto al cosmo e un profondo rispetto per la memoria locale. È questa la formula vincente che ha animato l’ultimo partecipatissimo appuntamento del progetto “Custodire e Raccontare il territorio: il Parco tra biodiversità, tradizioni e sapori”, promosso con il contributo della Regione Lazio nel cuore del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Il suggestivo borgo di Cervara di Roma, scolpito nella roccia e incastonato tra le montagne, ha fatto da palcoscenico a un itinerario scandito da quattro momenti di grande attrattiva emotiva e culturale, capace di unire cittadini, escursionisti e visitatori di ogni età. La giornata è iniziata con lo sguardo rivolto verso l’alto: l’area della storica Fortezza di Cervara si è trasformata in un affascinante osservatorio astronomico a cielo aperto. Sotto la guida esperta degli astrofili dell’associazione Astronomia Astris, i presenti hanno potuto vivere l’emozione di un’osservazione solare, scoprendo dettagli e segreti della nostra stella da uno dei punti più panoramici e suggestivi del paese. Subito dopo, l’attenzione si è spostata sulla ricchezza artistica e storica del borgo. Accompagnati dalla guida dell’associazione Ethea ETS, i partecipanti sono stati condotti attraverso i caratteristici vicoli inerpicati sulla roccia, tra sculture, murales, poesie scolpite e aneddoti che raccontano il secolare legame tra Cervara e gli artisti di tutto il mondo. Il momento centrale ed emblematico dell’evento è stato l’inaugurazione del restauro del Ponte della Valle, infrastruttura chiave situata lungo il panoramico Sentiero 661B. Frutto di una solida sinergia tra l’Amministrazione Comunale e l’Ente Parco, l’intervento restituisce a camminatori ed escursionisti un valico completamente messo in sicurezza e riportato al suo antico splendore. “Il restauro del Ponte della Valle -ha detto il Sindaco di Cervara Adriano Alverini- non è soltanto la riparazione di un’infrastruttura, ma la restituzione alla collettività e ai camminatori di un pezzo della nostra identità. Grazie alla proficua collaborazione con l’Ente Parco, oggi garantiamo un transito sicuro e valorizziamo ulteriormente uno dei percorsi naturalistici più amati del nostro territorio”. “Questa giornata -ha sottolineato il Presidente del Parco dei Monti Simbruini Alberto Foppoli- dimostra concretamente come la tutela dell’ambiente passi prima di tutto per la cura minuziosa del territorio e delle sue strutture. Lavorare in sinergia con il Comune ci consente di raggiungere traguardi fondamentali: la manutenzione e la messa in sicurezza della rete sentieristica rappresentano il pilastro indispensabile su cui costruire un turismo lento, consapevole e sostenibile”. Dopo le passeggiate e gli approfondimenti culturali, la giornata si è trasferita a tavola per celebrare l’enogastronomia locale. Presso la Locanda Fonte Martino, gli ospiti hanno condiviso un momento di convivialità gustando una ricca selezione di eccellenze autunnali a chilometro zero, riscoprendo le ricette tradizionali del territorio.Un evento riuscito grazie a un grande lavoro di squadra che ha visto protagoniste le associazioni Astris ed Ethea ETS, il personale dell’Ente Parco, i volontari e l’intera comunità locale. Cervara di Roma conferma così ancora una volta come la collaborazione integrata tra istituzioni e associazionismo sia la chiave ideale per custodi del passato e promotori di un turismo orientato al futuro.