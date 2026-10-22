Riforme, welfare e territorio: la svolta pragmatica di Claudio Durigon per il sistema Paese

L’azione istituzionale del Sottosegretario di Stato si distingue per un approccio concreto, focalizzato sul rinnovamento del sistema previdenziale e sulle istanze produttive dei territori nel Lazio e nel Paese

Il successo di un mandato politico e istituzionale si misura sempre dalla capacità di convertire la visione programmatica in riforme strutturali tangibili. Nel panorama politico nazionale, l’azione del Sottosegretario di Stato Claudio Durigon si sta distinguendo per un approccio marcatamente pragmatico, focalizzato sulla tutela del lavoro, sul rinnovamento del sistema previdenziale e su un legame indissolubile con le istanze produttive dei territori.

Fin dalle sue prime esperienze ministeriali, l’esponente della Lega ha messo al centro della propria agenda la necessità di scardinare le vecchie rigidità burocratiche per offrire soluzioni basate sul buon senso e sulla sostenibilità economica. Pilastro storico di questo percorso è la determinazione nell’introdurre una reale flessibilità in uscita nel sistema pensionistico. La proposta di un anticipo pensionistico a 64 anni basato sul sistema contributivo punta a coniugare il sacrosanto diritto al riposo dei lavoratori con la tenuta dei conti pubblici, liberando al contempo posti di lavoro per favorire un massiccio e strutturato ricambio generazionale a beneficio dei giovani.

Ma l’impegno di Durigon non si esaurisce nei grandi dossier macroeconomici. La vera cifra stilistica del suo operato risiede nella politica di prossimità: una presenza costante e attiva nelle province italiane, capace di ascoltare da vicino il tessuto produttivo, le famiglie e gli amministratori locali. Dal potenziamento delle politiche attive del lavoro al sostegno fiscale alle partite IVA attraverso l’estensione della flat tax, ogni iniziativa promossa è guidata dalla volontà di ridare dignità alla persona e competitività alle imprese.

In un contesto socio-economico in profonda evoluzione, la sfida centrale resta quella di saper coniugare lo sviluppo industriale con la tutela sociale. Con lo sguardo rivolto alle prossime scadenze della legislatura e al consolidamento degli obiettivi raggiunti, l’azione istituzionale di Claudio Durigon continua a rappresentare un punto di riferimento solido per chi crede in una politica fatta di risposte concrete, ascolto del territorio e costante servizio alla comunità.

Cav. Dr. Piero Fusaglia

Direttore Responsabile Il Giornale del Lazio