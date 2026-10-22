GOVERNO, DE CORATO(FDI): «IN 4 ANNI SBARCHI -70%, VARATI DL SICUREZZA E FLUSSI MIGRATORI»

Milano, 22 Ottobre 2026 – «Oggi ricorre ufficialmente il quarto anno del Governo Meloni che resterà l’esecutivo che ha scritto la storia della nostra Repubblica. Dall’ottobre 2022 ad oggi, infatti, come maggioranza di Governo abbiamo creato 1,4 milioni posti di lavoro, tagliato drasticamente le tasse dei cittadini per 140 miliardi e gli sbarchi, dopo tanti anni, finalmente hanno segnato un -70% rispetto al passato. Molti di questi temi li abbiamo affrontati e approvati in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, dopo ricopro il ruolo di vice Presidente. Sono passati, inoltre, dalla I Commissione i vari Dl sulla Sicurezza, quelli in materia di Flussi e Immigrazione, come per esempio Dl Cutro, e naturalmente la nuova legge elettorale. Nelle prossime settimane discuteremo, in I Commissione, anche la delicata Riforma Costituzionale sul Premierato».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi Riccardo De Corato.