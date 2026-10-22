Maglianello, approvato l’intervento di cittadinanza attiva per la manutenzione di via Terze

La Giunta comunale di Rieti ha approvato l’intervento di volontariato civico per la manutenzione di via Terze, nella frazione di Maglianello, su proposta dell’assessore alla Manutenzione, Decoro Urbano e Frazioni Fabio Nobili.

L’iniziativa nasce dalla proposta presentata dalla residente Marcella Masotti, con il patrocinio dell’associazione MetrOfficine APS, presieduta da Massimo Guadagnoli. L’obiettivo è intervenire sulle porzioni di pavimentazione maggiormente deteriorate e sulle buche presenti lungo la strada che collega Maglianello Basso a Maglianello Alto.

Le attività previste comprendono la pulizia delle superfici interessate, l’applicazione della mano d’attacco bituminosa ove necessaria e la posa di nuovo conglomerato bituminoso. Le modalità di esecuzione saranno concordate con gli uffici comunali competenti, nel rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e del Codice della strada.

L’intervento rientra nel regolamento comunale sulla cittadinanza attiva, approvato nel luglio 2023, che disciplina la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la manutenzione dei beni comuni. La deliberazione non comporta oneri finanziari per il Comune.

Con questo provvedimento, l’Amministrazione riconosce il valore della partecipazione dei cittadini alla cura degli spazi pubblici e favorisce forme concrete di collaborazione con le realtà associative e con chi vive quotidianamente le frazioni.

L’approvazione costituisce il passaggio necessario per proseguire con gli atti conseguenti e con la definizione dettagliata delle opere, che dovranno essere concordate con i settori comunali competenti.