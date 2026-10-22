Comune di Rieti, pubblicato l’avviso per la nomina del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

Palomba “Un importante passo per la salvaguardia della dignità della persona e la tutela dei diritti fondamentali”

Il Comune di Rieti ha pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla nomina del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, figura istituitBuona a con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 luglio 2026.

L’iniziativa dà attuazione al nuovo regolamento comunale, che segna un’evoluzione rispetto a quello in vigore dal 2013, rafforzando gli strumenti di tutela e prevedendo funzioni di monitoraggio e controllo a garanzia dei diritti delle persone private della libertà personale.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.rieti.it, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio online, utilizzando la documentazione richiesta e indicando nell’oggetto “Candidatura per la nomina del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale”.

L’avviso pubblico integrale e il modello di domanda sono disponibili presso i canali istituzionali del Comune di Rieti.

L’Assessore alle Politiche Sociali Giovanna Palomba:

“L’istituzione di questa figura rappresenta un importante passo per la salvaguardia della dignità della persona e per la tutela dei diritti fondamentali, che devono essere garantiti in ogni condizione, anche a chi si trova in stato di detenzione. Con il nuovo regolamento abbiamo aggiornato e rafforzato il quadro di riferimento, attribuendo al Garante un ruolo significativo nel monitoraggio delle condizioni delle persone private della libertà personale e nella tutela dei loro diritti.

Accanto alle funzioni di garanzia, sarà importante sviluppare una collaborazione intensa per promuovere attività di sensibilizzazione, iniziative di supporto e percorsi capaci di favorire l’inclusione e il rispetto della persona. La tutela dei diritti e della dignità umana è un impegno che riguarda l’intera comunità e che richiede attenzione, responsabilità e un lavoro condiviso tra le istituzioni”