Lega, Miele: delegazione Latina a Milano per ribadire fiducia a Salvini

Roma, 22 ott. – “Il gruppo della provincia di Latina sarà sabato e domenica al congresso straordinario della Lega per ribadire la fiducia al segretario Matteo Salvini che per Latina e la sua provincia ha portato avanti un lavoro incredibile. A partire dalle infrastrutture, con l’iter sbloccato per la Bretella Cisterna-Valmontone e la Roma-Latina, e ancora i fondi destinati per la manutenzione delle strade, le misure per rafforzare sicurezza e prevenzione, i fondi arrivati in città per la cultura e il nostro patrimonio. Il congresso sarà un momento di confronto e di riflessione, per riaffermare con forza le linee programmatiche già al centro dell’azione politica del nostro partito, confermati oggi nei risultati concreti e tangibili raggiunti grazie alla Lega al Governo in questi quattro anni. A partire dalla scuola, con ben tre contratti rinnovati e firmati con cui abbiamo messo in tasca del personale più soldi, un tasso di dispersione scolastica che supera i target europei e riporta tra i banchi di scuola oltre 500mila ragazzi, gli oltre 13 miliardi investiti per l’edilizia scolastica con 215 nuove scuola e più di 2700 messe in sicurezza, la riforma della filiera tecnico-professionale e gli Its Academy per formare in maniera adeguata i nostri ragazzi, accompagnandoli al molto del lavoro, e poi ancora le oltre 200 mila assunzioni di personale scolastico, le nuove misure di welfare, la legge sulla corresponsabilità educativa e sul rispetto nelle scuole. Obiettivi pienamente centrati dalla Lega e dal ministro Valditara al Governo e che restituiamo alla comunità del congresso straordinario con l’obiettivo di rinnovare il nostro impegno per il futuro del Paese e del mondo scolastico. Abbiamo indicato la direzione e ora bisogna andare avanti per rafforzare la dignità e il ruolo dei nostri docenti, continuare a potenziare la contrattazione del personale per garantire salari adeguati e in grado di affrontare la crescente inflazione e tutelare le misure di welfare su cui, ricordiamo, questo Governo ha ottenuto un risultato storico con la polizza sanitaria. Il nostro sguardo deve essere sempre rivolto al benessere dei nostri studenti, che non sono i volti e la violenza di chi abbiamo visto in piazza a saccheggiare e danneggiare tante città italiane ed è anche per questo che come Lega continuiamo a sostenere la necessità di mettere un freno ai social e impedire che i minori di 14 anni ne facciano uso. Senza scuola non possiamo immaginare un futuro per l’Italia. E’ il primo presidio di legalità, di formazione, di crescita culturale e di inclusione. Ogni euro speso per migliorare le potenzialità dei nostri istituti e le opportunità da offrire ai nostri ragazzi, è un euro investito con serietà e responsabilità per garantire un futuro all’altezza delle aspettative delle nuove generazioni che vogliamo trattenere qui, nel Paese in cui sono nati, sono cresciuti, e dove è giusto che si creino una famiglia, una vita, un futuro”.

Lo dichiara la deputata pontina della Lega Giovanna Miele, firmataria della mozione sulla scuola che questo fine settimana arriverà al congresso straordinario federale della Lega a Milano.