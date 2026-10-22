Luciana Lombardi e la UAI di Latina Scalo: 23 anni al servizio dei cittadini, 40 di impegno sindacale

Dalle battaglie per i diritti delle donne all’esperienza nell’Unione Artigiani Italiani: una storia di tutela, professionalità e vicinanza alle persone riassunta nel motto “Con la gente, per la gente, fra la gente”.

​Un percorso d’eccellenza che affonda le sue radici nel 1986 e che oggi celebra un traguardo fondamentale: i 23 anni di attività della sede dell’Unione Artigiani Italiani (UAI) di Latina Scalo, guidata da Luciana Lombardi. Una storia sindacale e umana fatta di presenza costante, competenza e ascolto del territorio.

​L’attività sindacale di Luciana Lombardi ha preso il via nel lontano 1986 all’interno di un’azienda di trasformazione ortofrutticola dove, al fianco di 31 donne, ha iniziato a rivendicare e conquistare i primi diritti per il lavoro femminile. Dopo gli anni di formazione nella CISL e circa quarant’anni complessivi di storia sindacale, l’incontro con il Presidente Gabriele Tullio e con la realtà dell’UAI è nato quasi per caso, trasformandosi in una collaborazione indissolubile.

​”Il nostro motto è chiaro: con la gente, per la gente e fra la gente“, commenta Luciana Lombardi, sottolineando l’importanza di mettere sempre al primo posto la tutela dei diritti delle persone anziché gli interessi personali o di categoria.

​In oltre due decenni di lavoro presso la sede UAI di Latina Scalo, la struttura è diventata un punto di riferimento fondamentale per migliaia di cittadini in tema di invalidità civile, settore pensionistico, infortunistica e pratiche INAIL. Un risultato raggiunto grazie anche al supporto dei migliori avvocati del settore e di un qualificato medico legale. Inoltre, presso la sede di Latina Scalo è attivo lo Sportello territoriale “Difesa Del Malato”, dedicato all’assistenza e alla tutela dei cittadini contro casi di malasanità ed errori medici.

​Accanto al lavoro di tutela sindacale, Luciana Lombardi vanta una lunga esperienza politico-amministrativa: per due mandati è stata Presidente dei Settori Produttivi e per cinque anni Vicepresidente del Consiglio Comunale a Sezze, risultando costantemente tra le figure più votate del territorio. A questo si aggiunge l’impegno nel sociale, tra cui la partecipazione al comitato femminile della Croce Rossa di Latina.

​”Il nostro unico primato è quello di guardare avanti, voltare pagina e raggiungere obiettivi sempre più grandi per la comunità” conclude Lombardi, confermando la volontà di proseguire con passione e determinazione al servizio dei lavoratori e dei cittadini.