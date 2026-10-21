Mussolini-Maritato (FI): “Parco di Centocelle, garantire più sicurezza e illuminazione nelle ore serali”

Roma, 21 ottobre 2026 – “Dopo la recente inaugurazione del Parco di Centocelle, restano ancora aperti interrogativi importanti sulla piena fruibilità dell’area. A destare la legittima preoccupazione dei cittadini vi sono la mancanza di illuminazione funzionante e l’evidente necessità di completare ulteriori opere per rendere davvero sicuri e vivibili i 126 ettari del parco. Cosa si sta facendo di concreto per garantire una maggiore sicurezza e manutenzione? Come si sta adoperando Palazzo Senatorio per assicurare un’adeguata vigilanza, soprattutto nelle ore serali, in un’area così ampia e frequentata? Interrogativi legittimi a cui se ne accompagna inevitabilmente un altro: a chi è affidata la sorveglianza della grande opera portata a compimento dal Campidoglio, adiacente alla vicina fermata della metro C da tempo preda dei vandali e del degrado? Non basta tagliare nastri e inaugurare opere: occorre anche garantirne la piena fruibilità dei cittadini, in questo caso del tutto carente a causa di un’Amministrazione troppoconcentrata sulla campagna elettorale per interessarsi alle reali esigenze dei romani”.

Lo dichiarano, in una nota, gli esponenti di Forza Italia Rachele Mussolini, capogruppo in Campidoglio e Michel Emi Maritato, coordinatore di FI in Municipio V.