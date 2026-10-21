MUSSOLINI-MARITATO (FI): “CONGRATULAZIONI A LUCA MAROCCHI PER LA NOMINA NELLA SEGRETERIA REGIONALE DEL LAZIO”

Roma, 21 ottobre 2026 – “Rivolgiamo le nostre più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al sindacoLuca Marocchi per la prestigiosa nomina nella Segreteria Regionale del Lazio di Forza Italia, guidata dal SenatoreClaudio Fazzone.

La nomina di Luca rappresenta il giusto riconoscimento a un amministratore serio, competente e profondamente legato al proprio territorio. In un momento storico nel quale la politica ha bisogno di credibilità, passione e capacità di ascolto, figure come la sua costituiscono un patrimonio prezioso per il nostro partito e per l’intera comunità regionale.

A Luca ci lega non soltanto una comune visione politica, ma anche un rapporto di profonda stima, amicizia e lealtà, consolidato negli anni. Siamo certi che saprà affrontare questa nuova responsabilità con l’equilibrio, la determinazione e lo spirito di servizio che da sempre lo contraddistinguono.

Rivolgiamo inoltre un sincero apprezzamento al Segretario Regionale Claudio Fazzone per la scelta compiuta, nella convinzione che il rafforzamento della squadra dirigente rappresenti un passo importante per costruire una Forza Italia sempre più radicata, autorevole e vicina ai cittadini.

A Luca diciamo semplicemente: buon lavoro, amico nostro. Le responsabilità crescono, gli incarichi cambiano, ma i valori e le amicizie autentiche restano. Il tuo successo è motivo di orgoglio anche per noi. Avanti insieme, per Forza Italia e per il futuro del Lazio”.

Lo dichiarano, in una nota, Rachele Mussolini, capogruppo di Forza Italia in Assemblea Capitolina, e Michel Emi Maritato, coordinatore di FI del Municipio Roma V.