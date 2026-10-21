ROMA. 45° ANNIVERSARIO DELL’UCCISIONE DEL CAPITANO DI PS FRANCESCO STRAULLU E DELLA GUARDIA DI PS CIRIACO DI ROMA

DEPOSTA UNA CORONA DI ALLORO SUL LUOGO DELL’ECCIDIO

Il 21 ottobre 1981, in via Ostiense, all’altezza di Ponte Ladrone, un commando composto da 4 appartenenti al gruppo eversivo dei N.A.R. uccise barbaramente il Capitano di P.S. Francesco Straullu e la Guardia di P.S. Ciriaco Di Roma.

Il Capitano Straullu, in servizio presso la Digos capitolina, aveva condotto alcune indagini sugli appartenenti all’eversione nera, ricostruendo vari episodi ed arrestando pressoché tutti i responsabili.

Le indagini della Polizia di Stato consentirono di individuare ed arrestare tutti i componenti del commando omicida, che vennero poi condannati all’ergastolo.

Nel 2021, in occasione della ricorrenza del 40° Anniversario dalla loro morte, era stata apposta una targa commemorativa nel corridoio principale degli uffici della Digos, in memoria dei due caduti, vittime del terrorismo.

Questa mattina, sulla lapide posta sul luogo dell’eccidio, in occasione della commemorazione del 45° anniversario, il Questore di Roma ha deposto una corona di alloro a nome del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Prefetto VittorioPisani, alla presenza dei familiari delle vittime e delle Autorità civili e militari.

La cerimonia si è conclusa con un momento di raccoglimento e di preghiera, officiato dal Cappellano della Questura di Roma Don Nicola Tagliente, nel segno di una memoria condivisa che continua a rinnovare l’impegno della Polizia di Stato e delle Istituzioni nella difesa della legalità e dei valori democratici.