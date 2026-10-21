Daikin a Condominio Experience: presentazione delle soluzioni per l’efficienza energetica del patrimonio residenziale

Il 23 ottobre a Palazzo WeGil, a Roma, l’azienda sarà tra i main sponsor dell’evento e metterà al centro del confronto il ruolo delle pompe di calore e dei sistemi integrati per migliorare l’efficienza energetica degli edifici residenziali

Daikin sarà uno dei principali attori di Condominio Experience 2026, l’evento dedicato all’innovazione, alla gestione e alla qualità degli spazi comuni nel settore immobiliare e condominiale, in programma il 23 ottobre presso Palazzo WeGil, a Roma. L’azienda sarà tra i main sponsor della manifestazione, confermando il proprio impegno nella diffusione di tecnologie e soluzioni per l’efficienza energetica anche nel comparto residenziale collettivo, un ambito strategico per il percorso di decarbonizzazione degli edifici.

Il comparto condominiale presenta infatti sfide specifiche nel percorso verso una maggiore efficienza energetica. Gli interventi devono tenere conto dei vincoli architettonici e urbanistici, della disponibilità di spazi per l’installazione delle unità, dei requisiti acustici e delle diverse necessità degli occupanti. A questi aspetti si aggiungono la gestione del riscaldamento e del raffrescamento, la produzione di acqua calda sanitaria e la necessità di valutare gli investimenti in relazione ai benefici attesi nel tempo.

Nel corso della manifestazione, Luca Franco, Consultant Developer di Daikin Italy, interverrà con un contributo dedicato a “La transizione energetica nei condomini e nelle abitazioni”, approfondendo gli aspetti tecnici, economici e gestionali legati all’evoluzione degli impianti. Al centro del confronto, le nuove tecnologie e le opportunità per migliorare le prestazioni energetiche degli immobili, accompagnando condomini e proprietari nella scelta di soluzioni adeguate alle caratteristiche degli edifici e alle esigenze di chi li abita.

In questo scenario, le pompe di calore rappresentano una tecnologia chiave per ridurre i consumi energetici e le emissioni associate alla climatizzazione degli edifici. La loro applicazione in ambito condominiale richiede tuttavia un approccio progettuale che consideri l’immobile nel suo insieme, individuando configurazioni impiantistiche in grado di coniugare efficienza, comfort e flessibilità di gestione.

Daikin mette a disposizione del settore un’offerta di tecnologie a pompa di calore, caldaie e sistemi per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria, con soluzioni pensate per rispondere a differenti contesti applicativi: dagli appartamenti agli edifici plurifamiliari, dagli interventi di riqualificazione degli impianti esistenti alle nuove costruzioni. Un approccio che permette di valutare configurazioni diverse in funzione delle caratteristiche dell’edificio, della disponibilità degli spazi e delle esigenze di gestione, considerando sia impianti centralizzati sia sistemi che consentono un controllo individuale del comfort.

Particolare attenzione è rivolta all’integrazione tra le diverse componenti impiantistiche. Negli edifici collettivi, infatti, la scelta della tecnologia deve tenere conto non soltanto delle prestazioni dei singoli sistemi, ma anche dell’efficienza complessiva, della distribuzione del calore e delle modalità di utilizzo dell’energia. La progettazione integrata può contribuire a ottimizzare il funzionamento degli impianti e a rispondere alle esigenze di edifici caratterizzati da profili di consumo differenti, valorizzando le potenzialità delle tecnologie a pompa di calore.

“La transizione energetica dei condomini richiede soluzioni capaci di rispondere a esigenze molto diverse rispetto a quelle delle singole abitazioni – afferma Luca Franco, Senior Consultant Developer di Daikin Italy -. I vincoli degli edifici esistenti, gli spazi disponibili, le necessità dei residenti e gli aspetti economici e gestionali rendono fondamentale un’attenta valutazione delle possibili configurazioni impiantistiche. Le tecnologie a pompa di calore e l’integrazione tra i sistemi consentono di affrontare queste complessità con un approccio flessibile, da adattare alle caratteristiche di ciascun progetto. Come Daikin, vogliamo contribuire a questo percorso mettendo a disposizione del settore competenze e soluzioni per accompagnare progettisti, amministratori e proprietari verso edifici più efficienti, confortevoli e sostenibili nel lungo periodo”.