Il Monte Bianco diventa più alto: la vetta cresce di quasi due metri

In passato aveva fatto ‘notizia’ per essersi abbassato, ora invece tocca i 4.807,47 metri di altezza

di Mattia Cecchini

AOSTA – In passato aveva fatto ‘notizia’ per essersi abbassato, ora invece il Monte Bianco si riscopre più alto: tocca i 4.807,47 metri di altezza. E’ la misura registrata lo scorso mese. Quindi, si è elevato di 1,88 metri rispetto al 2023 (quando risultò più basso di 2,2 metri rispetto al 2021) e 27 centimetri in più rispetto al dato 1894. La nuova quota della montagna più alta d’Europa è stata svelata a Saint-Gervais-Mont-Blanc: come si legge online su “La Provence”, “il vertice è in continuo movimento”, ha detto ai cronisti Jean des Garets, presidente della Camera dei geometri dell’Alta Savoia, parlando alla stampa a Saint-Gervais.

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