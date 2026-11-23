Stampa / Salva PDF

Alla Giornata degli Alberi a Fiumicino, cinque alberi adottati dagli alunni dell’Istituto G.B. Grassi e dalle famiglie. L’iniziativa di Eidos in Rete ODV al Parco Leonardo ha unito educazione ambientale e partecipazione dei cittadini.

Cinque alberi piantati, altrettante sezioni scolastiche coinvolte e un impegno che proseguirà oltre la giornata della loro messa a dimora. Sabato 21 novembre, al Parco delle Idee di Parco Leonardo, gli alunni dell’Istituto Comprensivo G.B. Grassi, insieme a famiglie, cittadini e volontari, hanno partecipato alla Giornata nazionale degli alberi, organizzata dall’associazione Eidos in Rete ODV con il patrocinio del Comune di Fiumicino.

L’iniziativa ha portato alla piantumazione di cinque esemplari di Schinus molle, conosciuto comunemente come falso pepe. Gli alberi sono stati acquistati grazie ai contributi raccolti tra i residenti e adottati dalle sezioni scolastiche insieme alle famiglie volontarie, che hanno assunto l’impegno di seguirne la crescita e contribuire alla loro cura.

La consigliera comunale Federica Cerulli con i rappresentati le associazioni di Parco Leonardo

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, la raccolta fondi ha superato l’obiettivo inizialmente previsto, grazie a numerose donazioni, anche di piccolo importo. Un risultato che ha permesso di realizzare l’intervento attraverso la partecipazione diretta dei cittadini, affiancata dal lavoro dei volontari e degli operatori comunali.

Ogni albero porta il nome di una figura della storia della scienza e del pensiero: Archimede per la sezione A, Bohr per la B, Curie per la C, Darwin per la D ed Euclide per la E. I cinque nomi consentiranno agli studenti di riconoscere le piante adottate e di seguirne lo sviluppo, collegando l’educazione ambientale alle attività scolastiche.

Tra le storie raccontate durante l’iniziativa c’è quella dell’albero Archimede, adottato da una famiglia che il 17 novembre ha accolto la nascita di una bambina. Una circostanza alla quale gli organizzatori hanno attribuito un significato particolare, associando simbolicamente la crescita della nuova arrivata a quella dell’albero.

Alla piantumazione ha partecipato l’assessore all’Ambiente Stefano Costa, intervenuto in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

«Ringrazio l’associazione Eidos in Rete per l’organizzazione di questa iniziativa e i volontari per il loro prezioso contributo. È stato bello vedere famiglie, cittadini e giovani alunni collaborare per un obiettivo così importante come l’incremento del patrimonio arboreo del territorio. Un percorso che l’Amministrazione comunale, nel rispetto del cronoprogramma, ha avviato con l’inizio della stagione autunnale e che sta proseguendo con nuovi interventi», ha dichiarato l’assessore Costa.

L’assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino, Stefano Costa, durante la consegna di un attestato in occasione della Giornata nazionale degli alberi al Parco delle Idee di Parco Leonardo, nell’ambito dell’iniziativa organizzata da Eidos in Rete ODV.

Nel resoconto diffuso dagli organizzatori viene ricordato anche il sostegno dell’Amministrazione guidata dal sindaco Mario Baccini e il contributo dell’assessore Costa, della consigliera comunale Federica Cerulli, del presidente del Consiglio d’Istituto Orazio Azzolini, degli operatori comunali e dei volontari che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa.

Accanto alla piantumazione, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi all’osservazione astronomica grazie a Fabrizio Franchi, che ha messo a disposizione un telescopio per osservare il Sole. L’attività ha offerto ai bambini e alle famiglie uno spunto per approfondire il rapporto tra luce solare, acqua e crescita delle piante, affiancando all’intervento ambientale un’esperienza di divulgazione scientifica.

La mattinata si è conclusa con la consegna delle targhe dedicate agli alberi adottati dalle sezioni scolastiche insieme alle famiglie volontarie. Il riconoscimento ha reso visibile l’impegno condiviso da studenti e residenti nella cura di una parte del verde del quartiere.

Il progetto potrebbe avere un seguito già nel periodo natalizio. Tra le proposte emerse durante l’iniziativa, Eidos in Rete segnala infatti la possibilità di piantare un sesto albero in occasione del Natale, coinvolgendo nuovamente i ragazzi. Un’ipotesi ancora da concretizzare, che proseguirebbe il percorso avviato con le cinque piante messe a dimora il 21 novembre.

Per gli alberi appena adottati comincia intanto una nuova fase: quella dell’attenzione quotidiana e della cura nel tempo, alla quale le famiglie hanno scelto di contribuire. Un impegno concreto che darà continuità alla partecipazione dei cittadini e degli studenti alla vita del Parco delle Idee.