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25 NOVEMBRE – IL CALCIO FEMMINILE SCENDE IN CAMPO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

A Maccarese una partita del cuore in memoria di Nazzareno Cerusico, a un anno dalla sua scomparsa. Un evento che unisce sport, memoria e impegno sociale, con il patrocinio della Regione Lazio e della Lega Nazionale Dilettanti Lazio

Fiumicino, 26 ottobre 2026 – Il prossimo 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alle ore 15 presso lo stadio W3 di Maccarese si svolgerà una speciale partita di calcio femminile dedicata alla memoria dell’allenatore Nazzareno Cerusico, a un anno dalla sua scomparsa.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Donne per la Sicurezza ODV, presieduta da Barbara Cerusico, figlia dell’allenatore, con il coinvolgimento della Lega Nazionale Dilettanti e con il patrocinio della Regione Lazio.

Perché una partita di calcio femminile?

La scelta nasce dalla storia personale e sportiva di Nazzareno Cerusico, allenatore che, nel corso della sua carriera, ha creduto e investito nel calcio femminile, ricoprendo anche il ruolo di tecnico di una rappresentativa femminile interregionale.

In un’epoca in cui il calcio era considerato prevalentemente uno sport maschile, Cerusico ha contribuito a valorizzare il talento delle donne, riconoscendo loro il diritto di essere protagoniste anche sul terreno di gioco.

Dedicargli una partita femminile proprio il 25 novembre significa trasformare questa eredità sportiva in un messaggio di attualità: il diritto delle donne a occupare ogni spazio della società, a esprimere liberamente il proprio talento e a vivere senza discriminazioni, pregiudizi e violenza.

Il valore del 25 novembre

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne richiama la responsabilità collettiva di contrastare non soltanto la violenza fisica e psicologica, ma anche quegli stereotipi e quelle disuguaglianze culturali che possono alimentare discriminazioni e comportamenti prevaricatori.

Lo sport rappresenta uno straordinario strumento educativo, capace di trasmettere valori fondamentali come il rispetto delle regole, la solidarietà, la collaborazione e la parità.

Vedere delle donne scendere in campo il 25 novembre significa celebrare la loro forza, la loro libertà e il loro diritto a essere protagoniste della propria vita.

Le parole di Barbara Cerusico

«Questa giornata nasce dal desiderio di ricordare mio padre attraverso ciò che ha amato per tutta la vita: il calcio.

Ma ho voluto che il suo ricordo assumesse anche un significato più grande. Papà ha creduto nel calcio femminile quando per le donne era molto più difficile conquistare spazio e riconoscimento in questo sport.

Oggi, come figlia e come presidente dell’Associazione Donne per la Sicurezza, sento che dedicargli una partita femminile proprio il 25 novembre sia il modo più bello per unire la sua storia al nostro impegno quotidiano.

Non vogliamo soltanto ricordare le donne vittime di violenza. Vogliamo celebrare le donne che scelgono, che combattono per i propri sogni, che non rinunciano alla propria libertà e che meritano rispetto ogni giorno.

Questa partita sarà il mio abbraccio a papà, ma anche un messaggio a tutte le donne: il rispetto non deve mai essere una conquista, deve essere un diritto.»

Un impegno che prosegue sul territorio

L’evento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e prevenzione promosso dall’Associazione Donne per la Sicurezza ODV, già impegnata nel progetto “Difendiamoci insieme”, dedicato alla consapevolezza, alla sicurezza personale e alla prevenzione della violenza.

Un percorso che, dopo la conclusione del primo ciclo di incontri prevista per il 27 novembre, proseguirà nelle scuole del territorio di Fiumicino, coinvolgendo le nuove generazioni nell’educazione al rispetto, nella capacità di riconoscere situazioni di rischio e nella costruzione di relazioni sane e consapevoli.

La partita del cuore vuole quindi essere un’occasione di partecipazione collettiva, capace di riunire sport, istituzioni, famiglie e cittadini intorno a un messaggio condiviso.

Il 25 novembre, a Maccarese, il ricordo di Nazzareno Cerusico diventerà un simbolo di rispetto, libertà e speranza.

Perché il rispetto non ha genere. E la memoria più bella è quella che continua a generare futuro.

donneperlasicurezzaodv@gmail.com