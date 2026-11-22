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Martedì 24 novembre, alle ore 17, il Generale scrittore presenterà “Ostuni. Non mi cercare più…” nel Salone di Rappresentanza di Palazzo di Città. Dopo le tappe nelle Marche e in Calabria, il viaggio letterario prosegue in Campania con un incontro aperto al pubblico che vedrà protagonisti anche gli studenti dell’I.I.S. “De Filippis Galdi”

Cava de’ Tirreni sarà la prossima tappa del tour letterario nazionale di Luigi Del Vecchio, Generale di Brigata della Guardia di Finanza in congedo e autore dei thriller ambientati a Ostuni. Dopo gli appuntamenti di Castelfidardo, nelle Marche, e Melito Porto Salvo, in Calabria, martedì 24 novembre 2026, alle ore 17, nel Salone di Rappresentanza “F. De Filippis” di Palazzo di Città, lo scrittore presenterà il suo secondo romanzo, “Ostuni. Non mi cercare più…”, pubblicato da Viola Editrice. L’ingresso è libero.

L’appuntamento rappresenta un’ulteriore occasione di incontro tra l’autore e il pubblico, nell’ambito di un percorso promozionale che, nel corso dell’anno, ha già superato le cinquanta presentazioni in diverse città italiane.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cava de’ Tirreni, è promossa dall’associazione Comunicazione & Territorio, in collaborazione con l’I.I.S. “De Filippis Galdi”, Magmatica Festival e la Farmacia Penza-Viola.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del Sindaco Raffaele Giordano, seguiti dall’introduzione della giornalista Silvia Lamberti, Presidente dell’associazione organizzatrice. Il confronto con l’autore sarà affidato alle giornaliste Carolina Milite e Angela Senatore, redattrici della rivista Ulisse online, con quest’ultima impegnata anche nell’ideazione e nella cura di Magmatica Festival.

A rendere particolarmente significativo l’appuntamento sarà la partecipazione degli studenti della classe 3As dell’indirizzo di Scienze Umane dell’I.I.S. “De Filippis Galdi”, diretto dalla Dirigente Scolastica Maria Alfano. I ragazzi avranno l’opportunità di rivolgere domande allo scrittore, approfondendo il rapporto tra esperienza investigativa, costruzione narrativa e tematiche sociali.

Ostuni e il Commissario Berlingieri, tra mistero e realtà

“Ostuni. Non mi cercare più…”, è il secondo capitolo della trilogia che Luigi Del Vecchio ha scelto di ambientare nella città pugliese in cui vive dal 2022.

Il romanzo riporta sulla scena il Commissario Vito Berlingieri, già protagonista di “Ostuni. Un’insospettabile presenza”, e riprende il filo di una vicenda investigativa segnata da misteri, tensioni e risvolti inattesi.

La storia si sviluppa nell’estate del 2019, a circa un anno e mezzo dagli avvenimenti narrati nel primo libro. Sullo sfondo, una Ostuni che non si limita a ospitare le vicende dei personaggi, ma contribuisce a determinarne l’atmosfera: i vicoli del centro storico, le campagne e i paesaggi della Città Bianca diventano parte integrante di un racconto nel quale il ritmo del noir si accompagna all’esplorazione delle contraddizioni umane.

Una scelta narrativa che riflette il legame dell’autore con il territorio e la volontà di raccontarne suggestioni e complessità attraverso il linguaggio della letteratura investigativa.

L’autore

Nato a Napoli nel 1962, Luigi Del Vecchio è laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria. Nel corso della sua lunga carriera nella Guardia di Finanza ha prestato servizio in Puglia, Calabria e Campania, anche presso la Direzione Investigativa Antimafia, ricevendo numerosi riconoscimenti per l’attività investigativa svolta.

Un’esperienza professionale che costituisce un importante riferimento per la sua produzione letteraria.

Il 2026, inoltre, ha segnato un’ulteriore crescita del suo impegno culturale. Oltre all’intensa attività di promozione dei romanzi e alle partecipazioni a programmi televisivi e radiofonici, Del Vecchio ha ricevuto a Pescara il Premio Letterario Internazionale “Global Peace and Prizes for Art”.

Del Vecchio è anche Accademico Ordinario dell’Accademia Tiberina di Roma, nel Dipartimento Letteratura, e ha recentemente ottenuto la nomina a docente del Dipartimento di Politica Economica della Federiciana Università Popolare di Roma.

A questi incarichi si aggiunge la recente elezione a Presidente della Sezione di Ostuni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (ANFI), attraverso la quale intende promuovere iniziative dedicate alla legalità, alla solidarietà e alla diffusione della cultura.

Intanto, l’attività di scrittura prosegue: l’autore è al lavoro sul terzo thriller, destinato a concludere la trilogia ambientata a Ostuni.

L’incontro di Cava de’ Tirreni si inserisce dunque in un percorso che intreccia letteratura, esperienza professionale e divulgazione culturale, con un’attenzione particolare al dialogo con le nuove generazioni.

Attraverso le domande degli studenti e il dialogo con le giornaliste, l’incontro intende valorizzare la letteratura come strumento di riflessione sulla società contemporanea, capace di stimolare curiosità, senso critico e attenzione verso le dinamiche umane che si celano dietro le vicende narrate.

La presentazione rappresenterà così un momento di confronto culturale aperto alla cittadinanza, nel quale la narrativa noir diventerà occasione per riflettere sul valore della conoscenza e sull’importanza del dialogo tra esperienze e generazioni differenti.