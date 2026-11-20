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IA, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Serve regolamentazione seria e immediata”

(Redazione Agenpolitica) – L’intelligenza artificiale è ormai entrata nella nostra vita quotidiana. La utilizziamo per cercare informazioni, studiare, lavorare, comunicare e prendere decisioni. Questa tecnologia offre grandi opportunità, ma anche dei rischi e solleva una questione fondamentale: chi controlla l’intelligenza artificiale non possiede soltanto uno strumento tecnologico, ma potrebbe esercitare una forte influenza sul modo in cui le persone lavorano, sulle informazioni che ricevono e sulle decisioni che prendono? Per questo motivo è importante che l’IA sia utilizzata come uno strumento di supporto all’uomo e non come un mezzo per limitarne i diritti e la libertà. Di fronte a questi cambiamenti, infatti diventa indispensabile stabilire regole precise per controllare lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Le grandi aziende tecnologiche, i governi e le istituzioni devono garantire trasparenza, sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali. È importante sapere come funzionano gli algoritmi, quali dati utilizzano e quali interessi possono influenzare le loro risposte. Allo stesso tempo, tutti i cittadini dovrebbero avere la possibilità di comprendere queste tecnologie e di utilizzarle in modo consapevole. L’intelligenza artificiale dunque non dovrebbe diventare uno strumento nelle mani di pochi soggetti capaci di controllare le informazioni e condizionare la società. La vera sfida inoltre non è soltanto creare macchine sempre più intelligenti, ma fare in modo che rimangano al servizio dell’essere umano. La tecnologia deve aiutarci a migliorare la nostra vita, senza sostituire la nostra capacità di pensare, scegliere e decidere liberamente. Perché il futuro dell’intelligenza artificiale non dovrebbe essere deciso soltanto da chi la possiede, ma dall’intera società”.

Cosi, in una nota, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della Associazione Bandiera Bianca.