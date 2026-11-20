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Roma, 20 novembre 2026 – Riconoscere tempestivamente i segnali di disagio, vulnerabilità e rischio rappresenta uno degli strumenti più efficaci per proteggere bambini e adolescenti da situazioni di maltrattamento e abuso. Con questo obiettivo, il 21 novembre alle ore 15.00 in Campidoglio si terrà il Corso di formazione e informazione “Maltrattamento e abusi sui minori”, un appuntamento rivolto a insegnanti, professionisti sanitari, operatori sociali e realtà del Terzo Settore impegnati nella tuteladell’infanzia.

L’iniziativa offrirà un’importante occasione di aggiornamento e approfondimento multidisciplinare, favorendo il dialogo tra competenze ed esperienze diverse.

Promosso dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza di Roma Capitale Iside Castagnola, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR Irib), dalla Fondazione Gaia Masciotta e in collaborazione con la Presidenza dell’Assemblea Capitolina, il corso si svolge all’indomani della Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, celebrata il 20 novembre in ricordo dell’approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.

Dopo i saluti istituzionali della Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, ci sarà l’introduzione di Simona Masciotta, presidente della Fondazione Gaia Masciotta ed il primo intervento dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza di Roma Capitale Iside Castagnola.

Il programma si articolerà in due sessioni, moderate da Adriana Pannitteri, giornalista Rai.

La prima sessione affronterà i principali aspetti legati alla prevenzione e alla tutela dei minori. Lidia Salerno, presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, analizzerà gli aspetti giuridici e le procedure di segnalazione; Iside Castagnola interverrà sul tema della dignità e della sicurezza del minore; Ivano Gabrielli, dirigente superiore della Polizia Postale e delle Comunicazioni, farà il punto sull’adescamento online; Paolo Siani, già vicepresidente della Commissione bicamerale infanzia e adolescenza, approfondirà i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; Enrico Parano, responsabile CNR-IRIB Catania, illustrerà gli effetti biologici della violenza sul DNA;

La seconda sessione sarà dedicata alle diverse forme di violenza e alle risposte offerte dal territorio e dalle reti di protezione. Interverranno Federica Giannotta di Terre des Hommes Italia, con i risultati dell’indagine nazionale sul maltrattamento infantile;Vito Pavone, direttore della Clinica ortopedica dell’Università di Catania, sul tema del maltrattamento fisico; Rino Agostiniani, presidente della Società Italiana di Pediatria, che affronterà il fenomeno della trascuratezza infantile; la psicologa e psicoterapeuta Virginia Ciaravolo, che approfondirà il tema degli abusi psicologici e della violenza assistita; Giuseppe Ettore, che illustrerà l’esperienza del Centro T.I.M.MI, struttura dedicata alla prevenzione, alla diagnosi, alla tutela e alla cura dei minori vittime di abuso; Chiara Griffini, presidente del Servizio nazionale tutela minori della CEI, che parlerà della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili nella Chiesa italiana; infine Olivia Pagano, referente del CISMAI Lazio, che illustrerà il ruolo dell’associazione a sostegno dei minori e delle famiglie fragili.

“Accogliamo con interesse in Campidoglio questo primo incontro promosso dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza di Roma Capitale Iside Castagnola, insieme al CNR e alla Fondazione Masciotta, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia. Un’iniziativa che mette in rete il mondo sanitario, sociale e delle istituzioni giudiziarie, rappresentate dallapresidente del Tribunale per i minorenni, Lidia Salerno. La tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti richiede infatti un impegno condiviso. Fare sistema tra le diverse realtà cittadine è il primo passo per costruire una comunità più attenta e capace di proteggere i più giovani”, afferma la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.