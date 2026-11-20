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La Farnesina si illumina oggi di rosso per la “Red Week”, iniziativa della fondazione pontificia “Aiuto alla Chiesa che Soffre” (ACS) per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle violazioni della libertà religiosa nel mondo, in particolare ai danni delle comunità cristiane.

“La tutela della libertà di religione e di credo è una priorità della politica estera italiana. Seguiamo con preoccupazione il peggioramento delle condizioni delle comunità cristiane in diverse aree del mondo: è inaccettabile che ancora oggi 413 milioni di cristiani vivano in Paesi in cui la libertà religiosa è violata e che la metà di loro sia direttamente esposta a persecuzioni. L’Italia è in prima linea, nelle sedi bilaterali e multilaterali, per difendere questo diritto fondamentale, contrastare ogni forma di intolleranza, odio e discriminazione su base religiosa e assicurare che le comunità cristiane possano continuare a vivere ed esprimere liberamente la propria fede. La loro presenza rappresenta in tanti Paesi del mondo una ricchezza e un contributo fondamentale al dialogo tra religioni e alla stabilità delle società. Continueremo a promuovere il dialogo interreligioso, uno strumento essenziale di prevenzione dei conflitti e di rafforzamento della convivenza pacifica”, ha dichiarato il Ministro Tajani.

Secondo ACS, la libertà religiosa è violata in 62 Paesi del mondo e ben 5,4 miliardi di persone – pari a circa il 66% (+5% dal 2023) della popolazione mondiale – vivono in nazioni dove questo diritto fondamentale è gravemente limitato. La perdita della libertà religiosa è aggravata dai conflitti armati e dalla criminalità organizzata, e fattori quali povertà e instabilità s’intrecciano spesso con la persecuzione religiosa. L’Italia svolge un ruolo attivo, in particolare presso il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e la Terza Commissione dell’Assemblea Generale ONU, contribuendo, in raccordo con l’Unione Europea, alla promozione di risoluzioni e iniziative a tutela della libertà religiosa. Tale impegno è stato confermato tra le priorità del mandato italiano al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite per il triennio 2026-2028. Sosteniamo inoltre con convinzione il mandato della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o credo, richiamando regolarmente l’attenzione sulle violazioni di tale diritto nell’ambito della Revisione Periodica Universale, formulando specifiche raccomandazioni agli Stati interessati.