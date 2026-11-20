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SEQUESTRATI CIRCA 80.000 LITRI DI BENZINA, UN DEPOSITO ABUSIVO, UN DISTRIBUTORE E DUE AUTOBOTTI. DENUNCIATE 5 PERSONE

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria nel settore dei prodotti energetici, hanno sottoposto a sequestro circa 80.000 litri di benzina, un’area di stoccaggio con due cisterne interrate, un distributore stradale e due autobotti. Cinque persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Roma.

L’operazione ha preso avvio dall’attività di una pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, impegnata nel dispositivo di contrasto ai traffici illeciti nel territorio capitolino. Nei pressi di un’ampia e isolata area di parcheggio situata nel territorio del Municipio XIII, i militari hanno notato l’ingresso, a distanza di qualche ora, di due autoarticolati con targa straniera, composti da motrice e rimorchio. Le scritte sulle fiancate lasciavano presumere il trasporto del liquido AdBlue, un additivo atossico utilizzato per ridurre le emissioni dei motori diesel.

Insospettiti dal comportamento delle persone presenti, i Finanzieri hanno eseguito le prime verifiche nelle banche dati, rilevando che l’area non risultava destinata allo stoccaggio di carburanti. Il sito era infatti riconducibile a una società di trasporti che lo utilizzava per il parcheggio dei propri mezzi.

Durante la successiva attività di osservazione, una pattuglia del Servizio “117”, inviata dalla Sala Operativa del Comando Provinciale, ha individuato un altro veicolo con targa italiana che, uscito dall’area, si dirigeva verso un distributore di carburante ubicato nel medesimo quadrante.

Le anomalie riscontrate hanno indotto le Fiamme Gialle ad approfondire gli accertamenti, intervenendo sia presso il sito di stoccaggio sia presso l’impianto di distribuzione.

Nel parcheggio, le Fiamme Gialle hanno individuato un sistema di tubazioni utilizzato per trasferire il prodotto energetico dalle due autobotti con targa straniera a due cisterne interrate, occultate da una piattaforma di cemento. Una prima analisi del liquido contenuto nelle cisterne ha rilevato che si trattava di benzina. I trasportatori e gli altri soggetti presenti non sono stati in grado di esibire la documentazione fiscale relativa al prodotto. Non è stata inoltre esibita la licenza di esercizio del deposito.

Contestualmente, presso il distributore stradale, i Finanzieri hanno riscontrato lo scarico di benzina proveniente dal citato deposito abusivo. L’operazione era accompagnata da un documento elettronico di accompagnamento semplificato (e-DAS) formalmente regolare, ma riferito a un diverso carico di carburante prelevato la mattina stessa presso un deposito di Roma. Nel corso del controllo è stata rilevata anche l’assenza del registro di carico e scarico dei prodotti petroliferi.

Al termine delle attività sono stati sottoposti a sequestro l’area di parcheggio, le cisterne, i mezzi controllati e il distributore stradale, insieme a circa 80.000 litri di benzina. Il carburante, qualora immesso sul mercato della Capitale, avrebbe potuto generare introiti illeciti per circa 160.000 euro, con un danno per l’Erario quantificato in 84.000 euro tra IVA e accisa.

I conducenti delle autobotti, i rappresentanti legali della società di trasporti e del distributore stradale e un dipendente, complessivamente cinque persone, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Roma perché ritenuti gravemente indiziati delle ipotesi di reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa, nonché delle violazioni connesse alla circolazione dei prodotti energetici.

L’intervento si inserisce nell’azione di polizia economico-finanziaria che la Guardia di Finanza svolge per prevenire e contrastare gli illeciti nella filiera dei carburanti, a tutela dei consumatori e del corretto funzionamento del mercato.

Gli illeciti nella filiera dei carburanti, infatti, producono effetti che vanno oltre la sottrazione di risorse all’Erario. L’evasione delle imposte consente di praticare prezzi alterati, penalizzando le imprese che operano nel rispetto delle regole e falsando la concorrenza. La movimentazione e lo stoccaggio al di fuori dei circuiti autorizzati possono inoltre compromettere la tracciabilità dei prodotti e le garanzie di sicurezza poste a tutela dei consumatori, dei lavoratori e dell’ambiente.

L’operazione testimonia la costante azione della Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, nel contrasto alle organizzazioni criminali che trovano nel contrabbando di prodotti petroliferi una fonte di finanziamento sempre più rilevante.

Si precisa che il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e che, fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, trova applicazione il principio della presunzione di non colpevolezza degli indagati.