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Nella giornata di ieri, 19 novembre, si è svolta presso la Prefettura di Viterbo una riunione presieduta dal Prefetto e alla quale hanno preso parte i vertici delle Forze dell’Ordine, la Rettrice dell’Università degli Studi della Tuscia, il Direttore dell’Ufficio Scolastico X e i rappresentanti del Comune di Viterbo e dell’Amministrazione Provinciale, al fine di esaminare i recenti episodi legati alla diffusione di messaggi dal contenuto minatorio indirizzati a diversi istituti scolastici del territorio.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come la situazione, dopo una prima fase di comprensibile apprensione, sia stata affrontata efficacemente grazie alla tempestiva collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte e al costante scambio informativo che ha consentito una gestione coordinata dell’evento.

La riunione è stata inoltre l’occasione per richiamare le linee guida recentemente elaborate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per fronteggiare analoghe circostanze. Tali indirizzi prevedono che, in assenza di elementi ulteriori, specifici e concreti rispetto alla mera ricezione di comunicazioni minatorie diffuse in forma massiva, non si proceda all’evacuazione degli edifici interessati. Resta in ogni caso impregiudicata la possibilità per il Prefetto di adottare ogni misura ritenuta necessaria, compresa l’evacuazione delle strutture, qualora emergano elementi oggettivi idonei a configurare una situazione di effettivo rischio, in conformità alle direttive operative del Ministero dell’Interno.

Alla luce degli episodi registrati nella scorsa settimana, il Prefetto ha altresì sottolineato l’esigenza di rafforzare le attività di informazione e formazione destinate ai dirigenti scolastici, affinché possano disporre di strumenti adeguati per affrontare con tempestività e consapevolezza eventuali situazioni analoghe. A tal fine saranno avviate specifiche iniziative di sensibilizzazione volte a favorire comportamenti uniformi e una gestione efficace delle emergenze.