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Roma, 20 novembre 2026 – “Nel giorno del TDOR – Transgender Day of Remembrance – il ricordo va a Maicol e alle tante persone vittime di transfobia che hanno perso la vita solo per essere se stesse. Storie che vanno raccontate per non dimenticare e per restituire loro piena dignità.

Ma insieme al ricordo va denunciato ciò che non è stato ancora fatto per rinnovare quella necessaria presa di responsabilità collettiva che deve tenere insieme società civile, politica e istituzioni.

Sono tanti i momenti, organizzati dalle associazioni lgbtqia+, che da oggi e nei prossimi giorni, attraverseranno la nostra città.

Come Roma Capitale continueremo a fare la nostra parte partecipando alle tante iniziative, sostenendo l’attivazione di servizi per la comunità lgbtqia+ e promuovendo azioni politiche e culturali per rendere la nostra città un posto migliore in cui vivere”.

È quanto dichiara in una nota Marilena Grassadonia, Coordinatrice Politiche Diritti LGBT+ di Roma Capitale.