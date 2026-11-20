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Blitz dei Carabinieri su disposizione della Procura per il colpo armato messo a segno a San Pietro Vernotico.



All’alba di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Brindisi, con il supporto, nella fase esecutiva, del personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri “Puglia” di Amendola (FG), dell’Aliquota di Primo Intervento (API) di Brindisi, delle unità dei Nuclei Carabinieri Cinofili di Modugno (BA) e Tito (PZ) e del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento riguarda tre individui ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso tra loro – nonché con un quarto complice già colpito da analoga misura e per il quale si procede separatamente – dei reati di rapina pluriaggravata in concorso, esplosioni pericolose in luogo pubblico, detenzione e porto illegale di armi (tra cui un fucile a canne mozzate), ricettazione e furto aggravato.

L’attività investigativa trae origine dal violento assalto perpetrato la mattinata del 12 luglio 2025 in via Rossini, a San Pietro Vernotico, ai danni di un furgone blindatoportavalori impegnato nel prelievo degli incassi presso un supermercato. In quell’occasione, due malviventi con il volto travisato e armati di un fucile a canne mozzate avevano minacciato le guardie particolari giurate, impossessandosi della somma contante di oltre 37.000 Euro e sottraendo a uno dei vigilanti l’arma di servizio. Durante le concitate fasi della fuga, ostacolati dalla pronta manovra dell’autista del mezzo blindato che aveva bloccato l’autovettura predisposta per l’allontanamento, i rapinatoriavevano esploso un colpo di fucile sulla pubblica via, riuscendo infine a dileguarsi a bordo di un furgone Fiat Scudo con targhe rubate. Le complesse e articolate indagini condotte dai militari dell’Arma sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria hanno permesso di ricostruire l’organizzazione e le fasi esecutive del colpo, svelando una pianificazione minuziosa. Dopo aver individuato e arrestato, il 13 novembre 2025, uno degli esecutori materiali, gli investigatori hanno proseguito gli accertamenti attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza: ciò ha consentito di ricostruire i percorsi di avvicinamento e fuga, di documentare i sopralluoghi effettuati nei giorni precedenti alla rapina e di giungere all’identificazione degli odierni indagati. Le attività tecniche hanno inoltre fornito elementi determinanti sulla rete di complicità, sulle tensioni interne al gruppo legate alla ripartizione dei proventi illeciti e sulla simulazione del furto dell’autovettura, in realtà messa volontariamente a disposizione dalla proprietaria.Contestualmente, l’esame dei dispositivi mobili sequestrati e dei dati di traffico delle celle telefoniche ha permesso di riscontrare puntualmente gli incontri preparatori e successivi tra gli indagati, collocandoli sui luoghi dei furti, propedeutici all’assalto. Le verifiche sul territorio hanno infine consentito di individuare la base logistica del gruppo in un garage a Cellino San Marco, nella disponibilità di uno degli indagati – dove venivano occultati mezzi, armi e denaro – nonché di accertare il ruolo di “staffetta” svolto da un altro complice mediante un furgone aziendale.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, condividendo pienamente l’impianto accusatorio formulato dalla Procura, ha evidenziato l’estrema spregiudicatezza e la pericolositàsociale degli indagati, desumibili dalla disponibilità di armi clandestine, dalla commissione di reati satellite e dall’azione violenta compiuta in pieno giorno in presenza di passanti. Ritenendo concreto e attuale il pericolo di reiterazione del reato, il GIP ha pertanto disposto per tutti e tre la custodia cautelare in carcere.

Nel corso delle meticolose attività di perquisizione condotte dai Carabinieri, l’efficace e tempestiva azione investigativa ha permesso di trarre in arresto in flagranza di reato uno degli indagati, sorpreso nella disponibilità di materiale di illecita provenienza e di potenzialità offensiva. In particolare, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato:

– un fucile calibro 12 con matricola abrasa, trovato carico al momento del rinvenimento all’interno di un’autovettura parcheggiata nella pertinenza di una villadi campagna; nel bagagliaio erano altresì occultate 135 cartucce del medesimo calibro;

– ingenti quantitativi di infiorescenze di marijuana (conservate in bidoncini e contenitori in plastica), ricavate da una piantagione illecita precedentemente essiccata e stoccata all’interno di due container. Uno di questi era stato appositamente modificato e allestito come serra indoor, completo di stufe per il riscaldamento e sistemi di illuminazione artificiale, oltre a tutto il materiale necessario per la pesatura di precisione e il successivo confezionamento dello stupefacente;

– la somma contante di oltre 11.000 euro, celata in una cassetta di sicurezza a muro ricavata in un garage e ritenuta verosimilmente provento dell’attività delittuosa.

L’intero materiale illecito, l’arma clandestina, la droga e il denaro contante sono stati sottoposti a sequestro penale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, a suggello della costante e incisiva opera di contrasto alla criminalità condotta sul territorio dai Carabinieri.