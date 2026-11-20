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TRADITO DALLA REFURTIVA INDOSSATA

Aveva ancora al dito l’anello che, appena ventiquattro ore prima, aveva sottratto da un negozio del centro storico.

Il dettaglio non è sfuggito al proprietario dell’attività commerciale, che lo ha riconosciuto senza esitazione, facendo scattare l’intervento della Polizia di Stato, conclusosi con l’arresto di un cinquantaduenne marocchino, ora gravemente indiziato del reato di rapina.

È accaduto nel cuore della Capitale, dove gli agenti del Reparto Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, intervenuti a seguito della segnalazione di un furto all’interno di un esercizio commerciale, hanno rintracciato l’uomo già bloccato da alcuni passanti.

Nella circostanza, il titolare di un negozio del centro storico ha riferito che il giorno precedente aveva denunciato il furto di numerosi capi di abbigliamento e di un anello, per un valore complessivo di 2.835 euro.

Gli stessi abiti indossati il giorno prima e, soprattutto, l’anello ancora al dito, hanno consentito al titolare di riconoscerlo.

Quando ha cercato di bloccarlo, il cinquantaduenne ha reagito spintonandolo nel tentativo di dileguarsi.

La scena non è passata inosservata al dipendente di un altro esercizio commerciale della zona, uscito dal negozio per inseguire proprio l’uomo con l’anello, che, poco prima, aveva altresì sottratto due confezioni di cinture, concorrendo a bloccare il reo unitamente al gestore vittima del furto dell’anello.

Gli agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione dello zaino che l’uomo portava con sé, all’interno del quale sono state rinvenute, oltre alle due confezioni di cinture sottratte, anche una borsa da donna e diverse collane in metallo, tutte ancora provviste delle rispettive etichette, per un valore complessivo di circa 430 euro.

Per il cinquantaduenne è così scattato l’arresto per il reato di rapina.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto della Polizia di Stato e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.