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AL COLOSSEO LE PAROLE DEI CITTADINI PER DARE FORMA A UNA RIFLESSIONE COLLETTIVA SU “COSA NON È AMORE”

La violenza di genere non si manifesta sempre attraverso gesti immediatamente riconoscibili, ma può insinuarsi nella quotidianità delle relazioni affettive, celandosi dietro comportamenti di controllo, gelosia e sopraffazione, talvolta confusi con espressioni di amore e premura. È proprio nella capacità di cogliere questi primi segnali, spesso sottovalutati o normalizzati, che la prevenzione assume un valore fondamentale, favorendo l’emersione di situazioni di rischio prima che possano evolvere in forme più gravi di violenza.

Muove da questa consapevolezza il progetto “Cosa non è amore?”, promosso dalla Questura di Roma quale declinazione della campagna permanente della Polizia di Stato “…Questo NON è amore”, che, nel solco dell’iniziativa realizzata lo scorso anno, torna domani, 21 novembre, con una rinnovata formula di sensibilizzazione e partecipazione collettiva, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

A fare da cornice all’iniziativa sarà il Colosseo, la cui straordinaria valenza monumentale diventerà il riferimento simbolico di un progetto che intende affidare alla partecipazione dei cittadini la costruzione di un monumento ideale contro la violenza di genere. L’opera collettiva prenderà, quindi, forma attraverso le parole, chiamate a restituire visibilità a quei comportamenti che, proprio perché spesso difficili da riconoscere, rischiano di rimanere confinati nell’ombra delle relazioni affettive.

Il percorso prenderà avvio dal confronto con gli specialisti della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile della Questura di Roma, che accompagneranno i partecipanti in una riflessione guidata sulle manifestazioni meno evidenti della violenza, offrendo, anche attraverso esempi concreti, strumenti di consapevolezza per distinguere l’affetto dal possesso, la premura dal controllo e il rispetto dalla prevaricazione.

A ciascuno sarà quindi rivolto l’invito a tradurre questa riflessione in una parola, una frase o un pensiero da affidare a un Post-it, rispondendo alla domanda “Cosa non è amore?”. I contributi individuali, progressivamente raccolti in una grande bacheca, comporranno un mosaico di testimonianze e riflessioni nel quale la pluralità delle voci troverà espressione in un unico messaggio di consapevolezza e rifiuto di ogni forma di sopraffazione.

La dimensione partecipativa si estenderà anche oltre lo spazio fisico della piazza, attraverso i canali social della Questura di Roma, che offriranno ai cittadini la possibilità di contribuire alla realizzazione di una bacheca virtuale. Le parole raccolte ai piedi del Colosseo si uniranno così a quelle affidate alla rete, ampliando idealmente i confini dell’iniziativa e alimentando un racconto collettivo che culminerà il 25 novembre, con la diffusione di un video dedicato al significato e al valore dell’esperienza condivisa.

A questa dimensione simbolica si affiancherà, senza soluzione di continuità, quella dell’ascolto e della tutela concreta. Il camper della Polizia di Stato, presente nell’area dell’iniziativa, costituirà un presidio di prossimità e un luogo di accoglienza riservata, nel quale personale specializzato sarà a disposizione di chi desideri ricevere informazioni, conoscere gli strumenti di prevenzione e protezione o trovare uno spazio protetto in cui condividere una situazione personale.

La Questura di Roma rinnova così il proprio impegno in un’azione di prevenzione che, accanto al contrasto delle condotte violente, mira a promuovere la capacità di riconoscerne le manifestazioni più silenziose, affinché la consapevolezza possa precedere la paura e la richiesta di aiuto non debba necessariamente seguire il verificarsi degli episodi più gravi.

Nella cornice di un monumento che attraversa i secoli, prenderà così forma un monumento di parole, espressione di una responsabilità condivisa e di una consapevolezza collettiva.

Dare un nome a ciò che non è amore significa anche sottrarre al silenzio i primi segnali della violenza e rendere possibile, per chi ne è vittima, il primo passo verso la tutela e la libertà.