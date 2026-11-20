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Tra le novità della nuova manovra, il governo Meloni ha voluto reintrodurre i carabinieri ausiliari. È una risposta concreta che garantisce una maggiore sicurezza quotidiana e un presidio più capillare sul nostro territorio.

Verrà riaperto un corpo storico, già attivo dal 1917 al 2005, con un obiettivo chiaro: liberare personale effettivo e specializzato per destinarlo al controllo operativo delle strade e alla prevenzione dei reati. Questa misura valorizza anche l’aspetto formativo e civico, offrendo ai giovani un’importante opportunità di crescita professionale. In questo modo avviciniamo i cittadini alle istituzioni e rafforziamo il senso di appartenenza e di servizio verso lo Stato.

Su questo tema Evoluzione e Libertà è stato un autentico precursore, anticipando una necessità che oggi appare evidente a tutti: lo abbiamo sempre affermato con assoluta chiarezza e coerenza, facendone uno dei principi cardine del nostro documento programmatico e della nostra visione per il futuro del Paese.