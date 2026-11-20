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Nasce la collaborazione tra HF4 – International Art Hub, agenzia di comunicazione specializzata nella strategia e nel posizionamento di realtà culturali di respiro internazionale, e i Cantieri del Contemporaneo, progetto che riunisce CREA Cantieri del Contemporaneo e San Pietro Cantieri del Contemporaneo, due realtà impegnate nella rigenerazione urbana e culturale della città di Venezia attraverso l’arte contemporanea.

La partnership nasce dalla volontà condivisa di valorizzare e raccontare un modello di intervento culturale che mette in relazione arte contemporanea, patrimonio storico, identità territoriale e saperi artigianali. Nel contesto veneziano, i Cantieri del Contemporaneo – co-diretti da Pier Paolo Scelsi, Direttore e Art Director, e Ilaria Cera, curatrice per San Pietro – rappresentano un’esperienza di rigenerazione urbana che si sviluppa attraverso progetti artistici internazionali e una collaborazione costante con gli artigiani e le maestranze locali, dando vita a un dialogo tra linguaggi contemporanei e tradizioni del territorio.

L’obiettivo dei Cantieri del Contemporaneo è contribuire alla preservazione dell’identità di Venezia e del suo patrimonio, portando l’arte contemporanea all’interno di luoghi meno conosciuti della città e restituendo loro nuove possibilità di fruizione, relazione e partecipazione. Un approccio che intende superare una visione esclusivamente monumentale di Venezia, mettendo al centro anche quei luoghi, quelle competenze e quelle comunità che costituiscono il tessuto vivo della città.

In questo percorso, HF4 – International Art Hub di Marco del Bene affiancherà i Cantieri del Contemporaneo nello sviluppo di una strategia di comunicazione e narrazione capace di dare maggiore visibilità al lavoro svolto negli anni, consolidarne il posizionamento e rafforzarne il riconoscimento nel panorama culturale nazionale e internazionale.

L’attività dell’agenzia comprenderà lo sviluppo di strategie di posizionamento, ufficio stampa, produzione audiovisiva, comunicazione social e campagne ADV, oltre alla valorizzazione di un ecosistema di relazioni e contatti di alto profilo nel settore dell’arte. Una rete che potrà essere attivata anche in funzione della progettazione e produzione di iniziative espositive e culturali, in Italia e all’estero.

La collaborazione si propone così di trasformare l’esperienza maturata dai Cantieri del Contemporaneo in una narrazione organica e riconoscibile, capace di comunicarne la visione, i risultati e le prospettive future, rafforzandone il ruolo di interlocutore nei processi di rigenerazione urbana e territoriale attraverso la cultura.Al centro della partnership, una visione comune: fare dell’arte contemporanea uno strumento di valorizzazione dei territori, di salvaguardia delle identità locali e di costruzione di nuove relazioni tra Venezia e il panorama culturale internazionale.