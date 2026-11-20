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Il 21 novembre a Ottavia e il 29 novembre nella periferia est della Capitale: due tappe per concludere il ciclo di incontri itineranti ideato da Green Factor con uno sguardo sulla biodiversità, il riuso e i quartieri del futuro.

“Dialoghi Verdi”, il ciclo itinerante di incontri sulla transizione ecologica ideato da Green Factor – promosso da Roma Capitale, vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione in collaborazione con Zètema Progetto Cultura – si avvicina alla conclusione della sua stagione autunnale con due nuovi appuntamenti. Entrambi gli incontri saranno dedicati al tema “Dialoghi verdi in città: quali servizi e professioni verdi per un quartiere eco sostenibile”. Il primo appuntamento si terrà il 21 novembre da Intersos Lab, nel XIV Municipio, mentre il secondo è previsto per il 29 novembre al Fusolab, centro di innovazione digitale e sociale nella periferia est di Roma, nel V Municipio.

Sabato 21 novembre dalle ore 16:30, il polo civico R.A.D.I.C.I. di Via della Stazione di Ottavia 129 ospiterà una tappa di “Dialoghi Verdi” che si inserisce in modo organico nel calendario delle attività delle associazioni aderenti all’evento. L’incontro è realizzato infatti in collaborazione con EduLentaMente, Intersos Lab, Giovani Soluzioni e R.A.D.I.C.I. – Polo Civico.

L’appuntamento — aperto a tutti ma pensato in modo speciale per le giovani generazioni — non sarà solo un dibattito: nel corso del pomeriggio si svolgeranno anche altre attività green, tra cui uno swap party, l’evento di scambio di abiti e oggetti che trasformerà la sala in un piccolo mercato del riuso, coerente con i valori del quartiere circolare che “Dialoghi Verdi” si propone di costruire insieme ai cittadini.

A moderare il pomeriggio sarà Eleonora Grieco, pedagogista e Presidente dell’APS EduLentaMente, realtà da tempo impegnata nella promozione di una cittadinanza consapevole e attiva tra le giovani generazioni. Con lei siederanno al tavolo Letizia Palmisano, giornalista ambientale e saggista tra le voci più autorevoli della comunicazione ambientale italiana, specializzata in economia circolare, efficienza energetica e green tech, e Giulia Sessa, guida ambientale escursionistica, la cui professione — sempre più richiesta nel panorama dei green jobs — rappresenta un esempio concreto di come la conoscenza del territorio possa diventare lavoro qualificato e strumento di educazione ambientale. Sono stati invitati a portare il contributo delle istituzioni Tiziana Biolghini, Delegata a Pari Opportunità, Politiche Sociali, Cultura e Partecipazione della Città Metropolitana di Roma Capitale, e Marco Della Porta, Presidente del Municipio XIV.

29 novembre: al Fusolab l’ultimo appuntamento di stagione, con l’Istituto Jane Goodall e la raccolta di cellulari usati

L’ultimo appuntamento del ciclo autunnale di “Dialoghi Verdi” si terrà domenica 29 novembre al Fusolab, in Viale della Bella Villa 94, nel cuore del V Municipio. Spazio di riferimento per l’innovazione digitale e sociale nella periferia romana, il Fusolab è una di quelle realtà che già nella propria quotidianità incarna i valori di comunità, rigenerazione e partecipazione su cui si fonda l’intera filosofia del progetto.

L’incontro — sul consueto tema del quartiere eco sostenibile e dei servizi e professioni green — sarà arricchito da un ospite di grande rilievo: Marco Fiori, Coordinatore del programma Illegal Logging and Wildlife Traffic dell’Istituto Jane Goodall italiano, porterà la prospettiva della tutela della biodiversità e della lotta ai traffici illegali legati all’ambiente naturale, allargando la visione del quartiere circolare a quella del pianeta come sistema interconnesso e fragile che ogni scelta di consumo contribuisce a proteggere o a danneggiare. Con lui, Marco Gisotti, fondatore e direttore di Green Factor, giornalista e divulgatore scientifico, coordinatore dell’Osservatorio su formazione, orientamento e green jobs presso l’Università Telematica degli Studi IUL e autore, con Tessa Gelisio, di Green jobs. Come transizione ecologica e intelligenza artificiale stanno cambiando il lavoro (Ed. Ambiente, 2026). A moderare l’incontro sarà Letizia Palmisano. Anche in questo appuntamento è stata invitata Tiziana Biolghini, Delegata a Pari Opportunità, Politiche Sociali, Cultura e Partecipazione della Città Metropolitana di Roma Capitale. È stato invitato a partecipare anche Mauro Caliste, Presidente del Municipio V.

La giornata del 29 novembre al Fusolab segnerà anche il lancio di un’iniziativa concreta di economia circolare applicata: in quello stesso giorno partirà infatti presso la sede la raccolta di cellulari usati promossa dall’Istituto Jane Goodall italiano, campagna nazionale che invita i cittadini a donare i propri smartphone dismessi per recuperare i metalli preziosi in essi contenuti e contribuire così alla protezione degli habitat naturali minacciati dall’estrazione mineraria.

L’evento è realizzato in collaborazione con Fusolab e Istituto Jane Goodall Italia.

“Dialoghi Verdi” — il progetto

Ideato da Green Factor e promosso da Roma Capitale nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, “Dialoghi Verdi” è un ciclo di otto incontri itineranti dal centro alla periferia della città, pensato per rendere i cittadini co-progettisti della trasformazione dei propri quartieri attraverso la cultura dell’economia circolare e dei green jobs. Il progetto è concepito con un approccio intergenerazionale e multisettoriale, capace di parlare a famiglie, studenti, anziani e professionisti, coinvolgendo librerie, centri culturali e spazi sociali come luoghi privilegiati di confronto e partecipazione civica.

Per saperne di più: https://www.greenfactor.it/dialoghi-verdi/

Scheda eventi in breve

📅 21 novembre 2026 | ore 16:30

📍 Intersos Lab — Via della Stazione di Ottavia, 129 — Roma

Dialoghi verdi in città: quali servizi e professioni green per un quartiere eco sostenibile

In collaborazione con APS EduLentaMente, Intersos Lab, Giovani Soluzioni APS, Polo Civico R.A.D.I.C.I.

📅 29 novembre 2026 | 15:00

📍 Fusolab — Viale della Bella Villa, 94 — Roma

Dialoghi verdi in città: quali servizi e professioni green per un quartiere eco sostenibile

In collaborazione con Fusolab e Istituto Jane Goodall Italia

Con la raccolta di cellulari usati dell’Istituto Jane Goodall