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Dal 23 al 30 novembre sconti fino al 15% sui soggiorni nelle quattro strutture del gruppo FH55 Hotels e Gift Card da 100 euro con il 20% di sconto per regalarsi un soggiorno o un’esperienza gastronomica

Firenze e Roma diventano ancora più vicine grazie alle proposte di FH55 Hotels per il Black Friday 2026. Dal 23 al 30 novembre, il gruppo alberghiero lancia una settimana di offerte speciali per soggiornare nelle quattro strutture, con sconti fino al 15% sulle prenotazioni e Gift Card acquistabili con una riduzione del 20%. Un’occasione per programmare una pausa nelle due città d’arte italiane o per regalare un’esperienza da vivere nei prossimi mesi.

A Firenze, l’offerta prevede uno sconto del 15% presso l’FH55 Grand Hotel Mediterraneo e l’FH55 Hotel Villa Fiesole, mentre all’FH55 Hotel Calzaiuoli la riduzione è del 10%. Le tariffe promozionali sono valide per soggiorni fino al 25 marzo 2027. Per usufruirne è sufficiente inserire il codice Blackfriday15 oppure Blackfriday10, a seconda della struttura scelta, nell’apposito campo al momento della prenotazione.

Anche Roma partecipa al Black Friday con una proposta dedicata all’FH55 Grand Hotel Palatino, nel cuore del rione Monti, in una posizione particolarmente strategica per scoprire la Capitale. L’hotel si trova infatti a soli cinque minuti a piedi dal Colosseo e a 100 metri dalla fermata della metropolitana Cavour, ideale per raggiungere comodamente le principali attrazioni della città.

Accanto alle offerte sui pernottamenti, FH55 Hotels propone una soluzione pensata anche per chi è già alla ricerca di un regalo per le prossime festività. L’FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze e l’FH55 Grand Hotel Palatino di Roma mettono a disposizione una Gift Card del valore di 100 euro e relativi multipli, acquistabile con uno sconto del 20% dal 23 al 30 novembre.

Un regalo versatile, che lascia a chi lo riceve la libertà di scegliere come utilizzarlo. In entrambe le strutture la Gift Card può essere destinata a un soggiorno in camere e suite, mentre per chi preferisce un’esperienza gastronomica le possibilità sono altrettanto interessanti. A Firenze è utilizzabile per un pranzo o una cena al ristorante dell’hotel oppure per un aperitivo al bar. A Roma consente invece di vivere un momento di convivialità al Ristorante Le Spighe, oppure di concedersi un aperitivo all’American Bar Palatino.

Le quattro strutture FH55 interpretano l’ospitalità nelle due città con caratteristiche e atmosfere differenti. A Firenze, l’FH55 Grand Hotel Mediterraneo, affacciato sul Lungarno del Tempio, offre una posizione comoda per raggiungere il centro storico, i principali monumenti e Piazzale Michelangelo. Sulle colline di Fiesole, a pochi minuti dalla città, l’FH55 Hotel Villa Fiesole è un’elegante dimora con vista su Firenze e ospita il ristorante Serrae Villa Fiesole, insignito di una Stella Michelin. Per chi desidera soggiornare nel cuore della città, l’FH55 Hotel Calzaiuoli si trova invece tra le vie dello shopping fiorentino, a pochi passi dal Duomo e da Piazza della Signoria.

A Roma, l’FH55 Grand Hotel Palatino accoglie gli ospiti in camere e suite dotate di numerosi comfort, alcune con affacci su Via Cavour, il Quirinale, il rione Monti, il Vittoriano e il panorama della città. Una posizione privilegiata per immergersi nell’atmosfera della Capitale e scoprire a piedi alcuni dei suoi luoghi più iconici.

Il Black Friday FH55 Hotels diventa così l’occasione per concedersi un soggiorno a Firenze o Roma a condizioni vantaggiose, oppure per mettere sotto l’albero un regalo che si trasforma in un viaggio, una cena o un momento speciale.