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“Sei quello che comunichi”, al Teatro delle Muse di Roma una serata dal vivo con la coach Irene Antonucci

Martedì 15 dicembre alle 19:00 l’executive coach e formatrice aziendale, ideatrice del

metodo Fuori la Voce®, porta a teatro gli strumenti che usa con aziende e manager: due ore pratiche per comunicare meglio con sé stessi, nelle relazioni e al lavoro.

Roma, Il lavoro che si fa, le relazioni che si costruiscono, le occasioni colte o perse: quasi tutto passa da come si comunica. Parte da qui Sei quello che comunichi, la

serata dal vivo che martedì 15 dicembre alle 19:00 porta al Teatro delle Muse di Roma (Via

Forlì 43) la coach Irene Antonucci.

Non una conferenza da ascoltare in silenzio, ma un’esperienza pratica e coinvolgente, che

porta a teatro, aperti a tutti, gli strumenti che Irene Antonucci usa nei percorsi con

aziende, manager e professionisti.

Il programma della serata

All’arrivo, nel foyer, ogni partecipante scrive su un foglietto giallo «Nel 2027 voglio

comunicare meglio con

» e lo attacca a un albero di Natale fatto di foglietti: è

l’obiettivo personale che accompagna la serata. In sala si parte dalla frase del dialogo

interno che, da sempre, condiziona il modo di comunicare con gli altri.

Il percorso si sviluppa in tre momenti:

Con sé stessi: il dialogo interno, la paura del giudizio, le convinzioni che bloccano, con

esercizi guidati da fare dal proprio posto.

Nelle relazioni: ascoltare, farsi capire, dire di no senza ferire, con un esercizio a coppie

tra vicini di posto sul ruolo di voce e corpo.

Al lavoro: riunioni, colloqui e presentazioni. Chi lo desidera può salire sul palco e

allenarsi dal vivo con la coach.

In chiusura ognuno torna all’obiettivo del proprio foglietto, con strumenti concreti da

usare già dal giorno dopo.

Comunicato stampa · Sei quello che comunichi

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«Non basta avere qualcosa da dire: bisogna saperlo far arrivare»

, spiega Irene Antonucci.

«[Citazione di Irene sulla serata, da completare]»

Chi è Irene Antonucci

Irene Antonucci è formatrice aziendale ed executive coach. Lavora con aziende, manager

e professionisti su comunicazione, leadership e soft skills. È Founder & Architect del

M.O.C.

– Metodo di Ottimizzazione Comunicativa e ideatrice di Fuori la Voce®

, il metodo

che unisce tecniche teatrali, voce, corpo, storytelling e neuroscienze applicate. Dalla sua

esperienza di attrice e regista porta nei percorsi di coaching esercizi pratici per allenare

presenza, voce ed espressività.

Informazioni

Quando: martedì 15 dicembre 2026, ore 19:00

Dove: Teatro delle Muse, Via Forlì 43, Roma

Durata: circa due ore

Biglietti: 150 posti; early bird a 25 € fino al 30 novembre, poi 30 €. In vendita su

Eventbrite: https://share.google/FBFHutQO1picFfSzw

Info: ireneantonucci.it

Sei quello che comunichi è un evento Fuori la Voce®

, organizzato da PerMigliorare.