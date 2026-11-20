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L’eleganza italiana protagonista dell’apertura della nuova manifestazione internazionale. Lo stilista, riconosciuto per un’estetica essenziale, sofi sticata e funzionale, interpreta una visione contemporanea della moda capace di unire Oriente e Occidente.

Alberto Zambelli è stato scelto per inaugurare la prima edizione della Settimana della Moda Asia-Europa, presso l’Aral Xinjiang Light Textile City, con la presentazione della collezione THEROOM Spring/Summer 2027. Un riconoscimento signifi cativo per lo stilista italiano, il cui percorso creativo si distingue per la capacità di coniugare l’eccellenza sartoriale del Made in Italy con una sensibilità estetica internazionale.

A rendere particolarmente rappresentativa la sua presenza è un linguaggio stilistico fondato sulla purezza delle linee, sull’equilibrio delle proporzioni e sulla ricerca di un’eleganza raffi nata ma concreta, pensata per accompagnare la quotidianità. Uno stile che supera le differenze geografi che e culturali, rispondendo a un’idea di bellezza contemporanea sempre più condivisa a livello globale.

La scelta di affi dargli l’apertura della manifestazione sottolinea proprio questa capacità di interpretare il presente attraverso un’estetica riconoscibile, nella quale identità italiana e vocazione internazionale convivono naturalmente.

Una nuova piattaforma di dialogo tra Asia ed Europa

La Settimana della Moda Asia-Europa nasce con l’ambizione di favorire l’incontro tra due grandi sistemi della moda, promuovendo scambi culturali, collaborazioni creative e nuove opportunità di relazione tra imprese, designer e operatori del settore.

Alla sua prima edizione, l’iniziativa assume un particolare valore strategico: creare occasioni di confronto tra tradizioni manifatturiere, competenze industriali e visioni progettuali, contribuendo a rafforzare le sinergie internazionali.

In questo scenario, la moda si afferma non soltanto come settore economico, ma come strumento di diplomazia culturale, capace di avvicinare Paesi, valorizzare le rispettive identità e costruire nuove prospettive di collaborazione.

La presenza inaugurale di Zambelli esprime concretamente questa vocazione. Il suo rapporto con i mercati asiatici, sviluppato attraverso esperienze professionali e collaborazioni creative, testimonia come il confronto tra culture possa diventare una risorsa per l’innovazione stilistica. Per l’occasione, lo stilista presenta THEROOM Spring/Summer 2027, una collezione ispirata al pensiero di Virginia Woolf e alla fi losofi a orientale del vuoto.

Volumi architettonici, silhouette fl uide e materiali nobili defi niscono un guardaroba che coniuga ricerca sartoriale, libertà di movimento e raffi natezza essenziale.

La collezione rappresenta una sintesi della visione creativa di Zambelli, in cui forma e funzione trovano un equilibrio naturale.

L’inaugurazione della Settimana della Moda Asia-Europa segna così una nuova tappa nel percorso internazionale dello stilista e affi da alla creatività italiana un ruolo di primo piano in un progetto che guarda alla moda come terreno privilegiato di incontro, innovazione e cooperazione tra Paesi.