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Il messaggio di Papa Leone XIV, i saluti delle istituzioni internazionali e il Premio Francesco Capotorti al senatore Andrea De Priamo. Oltre 50 voci tra comunità, amministrazioni e società civile, in vista del Forum ONU di Ginevra

Si è svolto il 17 novembre, nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro presso il Senato della Repubblica, il primo Forum Italiano sulle Minoranze: una giornata dedicata alle esperienze, ai diritti e alla partecipazione delle minoranze nazionali o etniche, linguistiche e religiose.

L’evento è stato organizzato su iniziativa del senatore Andrea De Priamo, presidente della 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato, e coordinato da Renato Ongania, direttore dell’Osservatorio Nazionale sulle Minoranze e Fellow 2025 del Minorities Fellowship Programme dell’Alto Commissario Onu per il Diritti Umani. Il programma ha coinvolto amministratori, rappresentanti delle comunità, studiosi e rappresentanti della società civile.

Messaggi di saluto per la sessione inaugurale del Forum:

Per l’ Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) , Erik Fattorelli , coordinatore del Minorities Fellowship Programme, ha riconosciuto nel Forum un’occasione di confronto in preparazione alla 19ª sessione del Forum ONU sulle questioni relative alle minoranze.



, , coordinatore del Minorities Fellowship Programme, ha riconosciuto nel Forum un’occasione di confronto in preparazione alla 19ª sessione del Forum ONU sulle questioni relative alle minoranze. Dal Parlamento svizzero, l’ ambasciatore Claudio Fischer , capo del Settore Internazionale e Plurilinguismo dei Servizi parlamentari, ha richiamato l’esperienza della Confederazione nella convivenza tra differenti comunità linguistiche, religiose e culturali. Zeynep Usal-Kanzler , co-segretaria del CDADI del Consiglio d’Europa, ha inviato un messaggio augurale.



, capo del Settore Internazionale e Plurilinguismo dei Servizi parlamentari, ha richiamato l’esperienza della Confederazione nella convivenza tra differenti comunità linguistiche, religiose e culturali. , co-segretaria del CDADI del Consiglio d’Europa, ha inviato un messaggio augurale. L’ ambasciatore Alexander Kmentt , Rappresentante permanente dell’Austria presso le Nazioni Unite a Ginevra, ha fatto pervenire un messaggio attraverso la viceambasciatrice Katharina Konzett-Stoffl . Congratulandosi con De Priamo, Kmentt ha auspicato che il Forum diventi una sede stabile di dialogo e ha ricordato che la tutela delle minoranze rafforza la democrazia. Ha richiamato il riconoscimento in Austria di sei minoranze nazionali autoctone, le riforme promosse nel giugno 2026 sui diritti linguistici e il sostegno ai meccanismi del Consiglio d’Europa, dell’OSCE e dell’OHCHR.



, Rappresentante permanente dell’Austria presso le Nazioni Unite a Ginevra, ha fatto pervenire un messaggio attraverso la . Congratulandosi con De Priamo, Kmentt ha auspicato che il Forum diventi una sede stabile di dialogo e ha ricordato che la tutela delle minoranze rafforza la democrazia. Ha richiamato il riconoscimento in Austria di sei minoranze nazionali autoctone, le riforme promosse nel giugno 2026 sui diritti linguistici e il sostegno ai meccanismi del Consiglio d’Europa, dell’OSCE e dell’OHCHR. Sono giunti anche i saluti di due leader ortodossi: il Metropolita Polykarpos, Arcivescovo Ortodosso d’Italia ed Esarca dell’Europa Meridionale, attraverso il protopresbitero Vladimir Laiba, e il Vescovo Siluan, alla guida della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, attraverso il reverendo padre Aron Horciu, che ne hanno letto i rispettivi messaggi. Don Maurizio Bloise ha poi dato lettura di un messaggio di Papa Leone XIV, rivolto a Renato Ongania, e pervenuto attraverso la Segreteria di Stato vaticana con una comunicazione ufficiale del cardinale Pietro Parolin.

Il Premio Francesco Capotorti al senatore Andrea De Priamo

Il Premio Francesco Capotorti è stato conferito al senatore Andrea De Priamo. Istituito dall’Osservatorio Nazionale sulle Minoranze, il riconoscimento porta il nome del giurista italiano che contribuì allo sviluppo della tutela internazionale dei diritti delle minoranze. La giuria era composta dai commendatori Michele Grillo, Leopoldo Rizzi e Santino Spinelli.

La voce dei territori: Comuni e amministrazioni locali

La sessione mattutina, coordinata da Vincenzo De Lucia, Vicedirettore dell’Osservatorio Nazionale sulle Minoranze, ha raccolto le esperienze delle amministrazioni locali, chiamate a tradurre il riconoscimento delle differenze in iniziative e servizi concreti.

Tra i contributi dei territori: Maria Deborah Cieri (Atessa), Luigi Cuneo, sindaco di Castrezzato, Andrea Dragonetti (Prefettura di Potenza, progetto Synergie), Massimo Falciani, vicesindaco di Dovadola, Illary Francesca Licursi, vicesindaco di San Martino di Finita, Maddalena Lolaico (Irsina), Monica Malagolini (Argenta), Adriano Piano, sindaco di Magliano Vetere, e Federica Pierotti (Castrocaro Terme e Terra del Sole), sostenuta dal sindaco Francesco Billi.

Minoranze etniche, linguistiche e religiose

La sessione dei referenti, coordinata dal commendatore professor Santino Spinelli, esponente della comunità rom e studioso della cultura romanì, ha dato spazio a Shuai Gao per la comunità cinese, Mohammad Idrees Jamali, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Culturale Comunità Afghana in Italia, Nilupa Warnakulasooriya per la comunità cingalese dello Sri Lanka e Luigi Carmine Scaglione sul tema delle consulte regionali dell’emigrazione italiana.

Per le minoranze linguistiche sono intervenuti Cristina Bollini (esperanto), Salvatore Cubeddu (sardo), l’avvocato Ylli Pace (cultura e lingua arbëreshë), il commendatore Leopoldo Rizzi (ladino) e Roland Verra, presidente della Union Generela di Ladins dla Dolomites.

Il forum ha riunito Mauro Bombieri (Parabhakti Dasa), ministro di culto dell’ISKCON e presidente del Tempio di Villa Vrindavana; Pino Mauro Pironti, della Comunità Ebraica Abramitica, intervenuto in rappresentanza di Carmine Davide Delle Donne; gli imam Mohamed Abdeslem Guerfi (Verona) e Ahmed Vall Ould Dah (Roma); Davide Marrè, della tradizione wiccan; Maria Elena Martini, della Chiesa di Scientology di Roma; Severo (Rino) Sciaraffa, della Chiesa Apostolica in Italia; e Harwinder Singh, della comunità sikh.

Università, cultura, informazione e società civile

Nella sessione degliOsservatori Locali il coordinatore Rocco Lanatà, Direttore Aggiunto dell’Osservatorio Nazionale sulle Minoranze e Vicepresidente della Associazione Life Aps, ha dichiarato che “nasce proprio con questa finalità: osservare per comprendere, comprendere per riconoscere, riconoscere per agire. Il teatro, il cinema, il giornalismo, il volontariato, la ricerca e l’educazione possono svolgere un ruolo determinante nel contrastare i pregiudizi e favorire una cultura del riconoscimento”. In questo panel si è discusso del ruolo della cultura, dell’informazione e della società civile con gli interventi di Alessio Arena sul racconto delle minoranze tra teatro e cinema, Milad Jubran Basir sulla mediazione culturale, don Maurizio Bloise sullo Spirito di Assisi, Melinda Miceli sul giornalismo e del cav. Pasquale Marasco, presidente ANILDD e ANIOC.

Rossana Lanati, Presidente della Associazione Life Apsche è Partnerdell’Osservatorio Nazionale sulle Minoranze, e Vicedirettrice per le Relazioni con UNAR nella governance dell’Osservatorio, si è relazionata accogliendo i relatori delle sessioni e gli ospiti, ringraziando per la loro presenza ed i loro interventi..

Lo spazio dei contributi liberi, coordinato da Edoardo Claudio Olivieri, ha coinvolto inoltre Rosa Musto, vicepresidente dell’Associazione Asterion ETS, e Daniele Rossi, docente alla Luiss Business School. Tra le altre voci: Ravendra Jegan Savary, presidente della XV Commissione “Inclusione e Integrazione” dell’Intergruppo Parlamentare, Rina Guadalupe Silva Oviedo, rappresentante dell’Associazione Lavoratori Stranieri del Movimento Cristiano Lavoratori.

Da Roma a Ginevra: il dialogo continua

La giornata al Senato si è conclusa con la presentazione del volume di Renato Ongania, La questione delle minoranze in Italia. Contributo al Forum Nazionale sulle Minoranze, che approfondisce le sfide del riconoscimento, della tutela e della partecipazione delle comunità minoritarie. Il Forum guarda ora alla 19ª sessione del Forum delle Nazioni Unite sulle questioni relative alle minoranze, in programma a Ginevra il 26 e 27 novembre 2026. L’Osservatorio Nazionale sulle Minoranze intende dare continuità al dialogo avviato a Roma, valorizzando le testimonianze e le proposte raccolte e promuovendo un percorso nel quale le minoranze siano riconosciute non soltanto come destinatarie di tutela, ma come interlocutrici attive della vita pubblica.

Contatti

Forum Italiano sulle Minoranze 2026

Osservatorio Nazionale sulle Minoranze

Sito: https://forum.minoranze.org

E-mail: forum@minoranze.org