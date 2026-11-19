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Servizio di prevenzione, deterrenza e controllo dei lavori nell’area storica della Prenestina svolto dai Sottotenenti Claudio Barbati ed Ermanno Beatrice

ROMA – Prosegue senza sosta l’attività di presidio del territorio e salvaguardia dei beni storico-ambientali della Capitale da parte del Nucleo Ispettori Forestali (NIF). Nella mattinata di martedì 17 novembre 2026, nella fascia oraria compresa tra le 10:30 e le 12:00, gli operatori sono stati impegnati in un mirato servizio di monitoraggio e deterrenza presso il complesso archeologico di Villa Gordiani, lungo la via Prenestina.

I Sottotenenti del Nucleo Ispettori Forestali Claudio Barbati ed Ermanno Beatrice durante il servizio di sorveglianza a Villa Gordiani.

L’operazione, finalizzata alla prevenzione degli illeciti ambientali e al controllo dei lavori in corso nell’area del celebre Mausoleo (Tor de’ Schiavi), è stata condotta dai Sottotenenti Claudio Barbati ed Ermanno Beatrice, in servizio di sorveglianza parco per la Regione Lazio.

Durante il pattugliamento, gli Ispettori hanno verificato il regolare svolgimento degli interventi nell’area monumentale e lo stato di conservazione del verde circostante, garantendo al contempo una presenza visibile a tutela della sicurezza dei fruitori del parco e dell’integrità di uno dei polmoni verdi e archeologici più importanti del quadrante est di Roma.

Pattugliamento e monitoraggio nei pressi del Mausoleo di Villa Gordiani (Tor de’ Schiavi).

L’intervento rientra nel più ampio piano di vigilanza ordinaria e straordinaria messo in atto dal Nucleo Ispettori Forestali per contrastare il degrado, prevenire danneggiamenti al patrimonio culturale e assicurare il rispetto delle normative ambientali nei parchi e nelle riserve del territorio laziale.