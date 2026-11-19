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Scuola, Confeuro: “Bene Masaf. Rendere strutturale l’educazione alimentare”

“Confeuro accoglie con favore l’avvio dell’edizione 2026/2027 di “Frutta e verdura nelle scuole”, la campagna europea di educazione alimentare promossa dal Masaf e dal ministro Lollobrigida, che punta a incentivare il consumo di prodotti freschi tra i più piccoli, diffondendo i principi di una sana alimentazione, la conoscenza della stagionalità e il valore della filiera agricola. Si tratta di un’iniziativa importante e significativa, nella consapevolezza che sensibilizzare i bambini alla cultura della corretta alimentazione e al valore dell’agricoltura rappresenti un preciso percorso civico e sociale. Una filosofia che Confeuro sostiene da tempo, chiedendo da anni l’introduzione strutturale dell’educazione alimentare nei percorsi scolastici, a partire dalla scuola dell’infanzia e dalla primaria. La scuola, infatti, costituisce uno dei luoghi privilegiati in cui costruire consapevolezza, conoscenze e buone abitudini destinate ad accompagnare le nuove generazioni nel corso della vita. I bambini devono poter acquisire gli strumenti necessari per riconoscere la qualità degli alimenti, comprendere ciò che favorisce il proprio benessere e sviluppare un rapporto più consapevole con il cibo. Altrettanto importante è conoscere l’origine dei prodotti, la stagionalità e il lavoro quotidiano di chi li coltiva, valorizzando il ruolo dei piccoli e medi produttori agricoli. Temi, peraltro, che approfondiremo anche in occasione del nostro evento nazionale “Agri-Salute – La cultura del futuro”, in programma il prossimo primo dicembre, a Roma. In conclusione, investire nell’educazione alimentare significa investire nella salute pubblica, nella cultura della prevenzione e nel futuro delle nuove generazioni, rafforzando al contempo il legame tra cittadini, territorio e agricoltura”.

Cosi, in una nota, il presidente nazionale Confeuro- Confederazione Agricoltori Europei, Andrea Tiso.