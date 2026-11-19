Stampa / Salva PDF

La SP Academy Roma apre ai giovani talenti con corsi di moda, canto, recitazione e fotografia. In programma il casting del 7 dicembre con Sanremo New Talent e il calendario fotografico 2027.

ROMA, 19 novembre 2026 – C’è chi sogna di salire su un palcoscenico, chi desidera cantare davanti a un pubblico e chi, davanti all’obiettivo di una macchina fotografica, cerca ancora la sicurezza necessaria per esprimersi. Aspirazioni diverse, accomunate dal desiderio di scoprire il proprio talento e trovare qualcuno capace di accompagnarne la crescita. Nasce con questo obiettivo la SP Academy – Accademia per lo Spettacolo, che ha avviato le proprie attività a Roma, presso lo Studio 3 del Centro Eschilo, in via Eschilo 72 S. Alla guida del progetto c’è Samantha Panetta, fondatrice e patron di Miss Omnia Italia, concorso dedicato al mondo della moda e dello spettacolo. Un’esperienza che oggi trova una nuova espressione nell’Accademia, dove bambini e ragazzi possono avvicinarsi alla recitazione, al canto, alla fotografia e al portamento, attraverso un percorso che unisce preparazione artistica, crescita personale e acquisizione delle competenze utili per affrontare casting, sfilate ed esperienze davanti al pubblico.

L’Accademia si rivolge a bambini e ragazzi interessati al mondo della moda, della televisione, della musica e della recitazione, proponendo un percorso che non si limita all’apprendimento delle tecniche artistiche. L’obiettivo dichiarato è aiutare ogni partecipante a conoscere meglio le proprie capacità, acquisire sicurezza e sviluppare quella consapevolezza personale che può rivelarsi utile anche lontano dai riflettori. Perché imparare a stare davanti a una telecamera, parlare in pubblico o affrontare un provino significa anche confrontarsi con la timidezza, accettare il giudizio degli altri e scoprire risorse che spesso, soprattutto durante la crescita, rimangono inesplorate.

Il programma, iniziato a novembre e destinato a proseguire fino a maggio, comprende portamento, galateo, presenza scenica, fotogenia, canto e recitazione, attraverso lezioni pratiche e incontri con professionisti del settore. Sono previste anche attività dedicate alla realizzazione di composit e book fotografici, strumenti utilizzati nell’ambito della moda e dei casting, oltre alla partecipazione a sfilate ed eventi. Una proposta articolata, dunque, che intende avvicinare gli allievi alle diverse professioni dello spettacolo senza perdere di vista la dimensione educativa.

Le prime attività hanno già coinvolto giovani partecipanti che si stanno avvicinando al linguaggio della fotografia, alla presenza scenica e alla costruzione della propria immagine. Tra i volti che accompagnano questa fase iniziale del progetto figurano Sharon Caponera e Divya Sewvandi, alle quali l’Accademia dedica spazio attraverso i propri servizi fotografici. I loro scatti permettono di osservare due differenti modi di interpretare l’obiettivo, ricordando quanto la fotografia, oltre alla componente estetica, richieda capacità espressiva, naturalezza e consapevolezza del proprio corpo. È anche attraverso queste prime esperienze che i giovani possono imparare a riconoscere e sviluppare le proprie attitudini, confrontandosi con le indicazioni di chi lavora nel settore.

Sharon Caponera con Thayron è Shon Divya Sewvandi

Accanto a loro, il percorso della SP Academy coinvolge Stella Bruni, Diana Luzi, Thayron, Shon e Vanessa Ascione, quest’ultima figlia della direttrice Samantha Panetta. Sono i nomi di altri giovani protagonisti di un progetto che intende valorizzare personalità e inclinazioni differenti, senza ricondurre tutti a un unico modello espressivo. Le fotografie raccontano questa varietà di presenze e costituiscono un primo documento visivo delle attività dell’Accademia. Per alcuni partecipanti, il lavoro davanti all’obiettivo potrà rappresentare un primo avvicinamento al mondo della moda e dello spettacolo; per tutti, l’opportunità di sperimentare forme di comunicazione che richiedono attenzione, impegno e capacità di mettersi in gioco.

Aldrighi Shon Eugenio

e Aldrighi Thyron Elia Stella Bruni Diana Luzi, Samanta Panetta e Vanessa Ascione

Nel progetto ideato da Samantha Panetta, la preparazione tecnica si accompagna alla volontà di creare occasioni nelle quali gli allievi possano mettere alla prova ciò che apprendono. In questa prospettiva si inserisce il Calendario SP Academy 2027, il cui lancio è previsto per dicembre 2026. L’iniziativa fotografica vedrà protagonisti i giovani partecipanti e offrirà loro un’esperienza concreta di posa, collaborazione e lavoro davanti all’obiettivo. Al termine del percorso formativo, previsto per maggio, sarà inoltre organizzato uno spettacolo finale, durante il quale i ragazzi potranno presentare al pubblico le competenze acquisite nel corso dei mesi.

Un appuntamento particolarmente atteso è quello del 7 dicembre 2026, quando la sede romana ospiterà un casting organizzato in collaborazione con Davis Paganelli, legato a Sanremo New Talent, il concorso dedicato alla ricerca di nuovi interpreti musicali. L’incontro rappresenterà un’opportunità per chi desidera confrontarsi con una selezione artistica e conoscere più da vicino le dinamiche del settore. Per informazioni sulle modalità di partecipazione sarà possibile rivolgersi direttamente all’Accademia.

La presenza di attività formative accanto a occasioni di casting costituisce uno degli elementi centrali della proposta. Rimane tuttavia importante distinguere la formazione dalle possibilità di accesso al mondo professionale: partecipare a un corso o sostenere un provino non garantisce una carriera artistica. Può però offrire ai ragazzi strumenti, esperienze e occasioni per comprendere meglio le proprie inclinazioni, imparando anche a gestire aspettative, risultati e inevitabili difficoltà.

È proprio su questo equilibrio che si misura il valore educativo di un’iniziativa rivolta ai più giovani. La capacità di esibirsi davanti agli altri, il rispetto delle regole, l’impegno richiesto dalla preparazione di uno spettacolo e la collaborazione con i compagni sono esperienze che possono contribuire alla crescita individuale indipendentemente dall’esito di un casting. La sfida, per la SP Academy, sarà trasformare le aspirazioni iniziali in un percorso continuativo, nel quale l’entusiasmo trovi il sostegno di un insegnamento attento alle diverse età e personalità.

Le iscrizioni alla SP Academy sono ancora aperte. La sede si trova a Roma, in via Eschilo 72 S, Centro Eschilo, Studio 3. Per informazioni sui corsi, sul calendario delle attività e sul casting del 7 dicembre è possibile contattare Samantha Panetta al numero 349 312 7119, anche tramite WhatsApp.

Un nuovo spazio dedicato alle arti dello spettacolo, dunque, nel quale bambini e ragazzi potranno avvicinarsi alla scena, alla musica e alla fotografia. Il risultato più importante non sarà necessariamente scoprire una futura stella della televisione o del cinema, ma offrire ai giovani partecipanti un’esperienza capace di lasciare qualcosa anche quando le luci del palcoscenico si saranno spente.