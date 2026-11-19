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Lungo la Costa degli Etruschi, la stagione invita a scoprire il fascino della ricerca e il piacere di una tradizione gastronomica d’eccellenza

Non solo il divertimento estivo delle località balneari, ma anche il fascino autunnale regala emozioni autentiche in Costa degli Etruschi. I suggestivi colori che offre la natura in un susseguirsi mentre si gustano i prodotti tipici della stagione, come il tartufo protagonista di molteplici esperienze tutte da vivere e raccontare. Tra fiere, mercati e degustazioni guidate vale la pena fermarsi a Vada, prevedendo un soggiorno al San Francesco Country Resort o al Residence Borgo Verde, location perfette per chi è in cerca di tutto quello che la Toscana ha di meglio da offrire.

Celebre per le sue bellezze naturali e per il ricco patrimonio storico, la Costa degli Etruschi è capace di sorprendere in ogni stagione, non solo durante il periodo estivo quando in tanti vengono in vacanza per godere delle attrazioni balneari. Non sono di minore richiamo, infatti, le prelibatezze enogastronomiche, che in autunno vedono sapori autentici e pregiati come quello dei tartufi. Grazie alle particolari condizioni climatiche e al territorio variegato, questo lembo di Toscana è un luogo perfetto per la raccolta e la degustazione del tartufo bianco e nero, che rappresentano un vero e proprio tesoro della cucina locale. I colori meravigliosi che regala la stagione autunnale offrono la possibilità di ammirare suggestivi scorci paesaggistici in una tavolozza di colori che trasformano i panorami in dipinti a cielo aperto. Non c’è niente di meglio, quindi, che lasciarsi avvolgere dai colori caldi mentre si assaporano le genuinità locali immersi in tradizioni millenarie. Oltre all’olio, alle castagne e ai funghi il tartufo si conferma il Re della tavola in ogni senso. Leggenda narra che Zeus, ammaliato dalla bellezza di una ninfa, le lanciò un fulmine per attirarne l’attenzione, ma mancandola colpì il terreno dando vita al primo tartufo. La stagione dei tartufi rappresenta in Costa degli Etruschi un momento speciale, in quanto aziende locali e associazioni organizzano percorsi di ricerca del tartufo con cani addestrati, offrendo l’opportunità di scoprire i segreti di questa pratica antica e di degustare sul posto le delizie appena raccolte.

Numerosi sono gli eventi dedicati al tartufo, tra fiere, mercati e degustazioni guidate, occasioni che contribuiscono a promuovere anche un turismo sostenibile, attento alla natura e alle tradizioni locali. Gli ultimi tre fine settimana di novembre, San Miniato ospita la Mostra Mercato del Tartufo Bianco, appuntamento che richiama buongustai, professionisti del settore e curiosi, invitandoli a vivere un’esperienza all’aria aperta tra degustazioni e menù dedicati al prezioso prodotto.

Giunta alla 55ª edizione, la manifestazione del 2026 si presenta con un’immagine completamente rinnovata, nuovi allestimenti e uno spazio dedicato ai Comuni delle Colline Sanminiatesi, a sottolineare il forte legame con il territorio. Tra i principali appuntamenti enogastronomici italiani, la Mostra punta così a rafforzare il proprio ruolo di motore per la promozione delle eccellenze locali. Durante l’evento, l’affascinante cittadina toscana si trasforma in un vero e proprio “laboratorio del gusto” a cielo aperto, con bancarelle nelle piazze che propongono ricette della tradizione a base di tartufo bianco, prodotti tipici da acquistare ed esperienze speciali, come la caccia al tartufo.

Le colline che circondano San Miniato offrono un ambiente particolarmente favorevole alla crescita del Tuber magnatum Pico e, da settembre a dicembre, diventano una meta privilegiata per i raccoglitori provenienti dalle province di Pisa, Grosseto e Livorno. Non manca una curiosità da Guinness dei primati: proprio a San Miniato, il 26 ottobre 1954, Arturo Gallerini, noto cercatore di tartufi, trovò quello che è stato riconosciuto come il più grande tartufo bianco al mondo, del peso di 2,520 kg. A lui è stato dedicato anche un monumento in ferro battuto, a testimonianza del profondo legame tra la città e questa preziosa tradizione.

Non mancano le opportunità per partecipare a una vera e propria caccia al tartufo, come quella proposta da La Collina del Tartufa Experience, un’esperienza immersiva tra i profumi della macchia toscana e il silenzio delle colline livornesi. La ricerca si svolge a Nugola, nel cuore della campagna toscana, dove gli ospiti vengono accolti in una tartufaia privata situata su una splendida collina con vista panoramica sui vigneti circostanti. Qui, tra alberi di nocciolo e querce secolari, la particolare conformazione del terreno e il microclima favoriscono la crescita di diverse varietà di tartufo, tra cui il nero pregiato, il nero estivo e il bianchetto, da degustare appena raccolti. Un’esperienza da non perdere per chi desidera scoprire il territorio anche attraverso le sue tradizioni gastronomiche, magari approfittando di un soggiorno in due strutture che rappresentano il fiore all’occhiello della Costa degli Etruschi: San Francesco Country Resort, che coniuga il comfort di un resort con la libertà e l’indipendenza di un appartamento o di una suite, immersi nella natura, e Residence Borgo Verde, con i suoi accoglienti appartamenti e le eleganti ville di recente costruzione, ideali per famiglie, coppie e gruppi di amici.