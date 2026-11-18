Stampa / Salva PDF



All’Antico Podere Casanova, storica proprietà dei Buonarroti dal 1549, Mattia Bucciarelli raccoglie il testimone della famiglia e porta avanti una tradizione agricola lunga quasi un secolo

In un’epoca in cui tanti giovani guardano altrove alla ricerca di nuove opportunità, c’è chi sceglie di andare controcorrente e trova il proprio futuro proprio là dove affondano le proprie radici. È il caso di Mattia Bucciarelli, appena ventenne, che oggi porta avanti l’attività dell’Antico Podere Casanova, storica azienda agricola a Castellina in Chianti, raccogliendo un’eredità familiare fatta di lavoro, passione e profondo rispetto per la terra. Un impegno che assume un significato ancora più particolare se si pensa che questa proprietà, prima di diventare la casa della famiglia Bucciarelli, appartenne per oltre tre secoli ai discendenti di Michelangelo Buonarroti. La visita all’antico podere può diventare anche l’occasione per un soggiorno in Toscana all’FH55 Hotel Villa Fiesole, elegante dimora affacciata su Firenze e situata a soli 50 minuti dal podere. Una base ideale per ammirare la città e proseguire alla scoperta delle bellezze del territorio, tra storia, cultura e paesaggi toscani.

Una storia che affonda le proprie radici nel 1549, quando il grande artista, allora a Roma al servizio del Papa, decise di investire nel Chianti acquistando alcuni possedimenti agricoli nel territorio di Castellina. A occuparsi concretamente dell’operazione fu il nipote Leonardo Buonarroti, con il quale Michelangelo intratteneva una fitta corrispondenza. Ed è proprio attraverso una delle sue lettere, datata 25 aprile 1549, che emerge un lato meno conosciuto del maestro: quello di un uomo attento agli investimenti e alla gestione del proprio patrimonio, convinto sostenitore della proprietà terriera. “A me piace più presto di comperare che tener danari”, scriveva al nipote, invitandolo a non lasciarsi scoraggiare dal prezzo e a procedere con l’acquisto, purché i terreni fossero di buona qualità.

Il 18 giugno dello stesso anno l’operazione venne formalizzata per 2.300 fiorini. Tra i possedimenti acquistati figurava anche il podere Casanova, allora denominato «La Chasa nuova», con terreni coltivati, vigneti, oliveti e aree boschive. Non si trattava, dunque, di un semplice investimento immobiliare: Michelangelo guardava alla produttività della terra, tanto che già nel 1551 i documenti dell’archivio della famiglia Buonarroti riportano interventi di sistemazione dei vigneti e annotazioni relative alla produzione di vino rosso destinato anche alla residenza fiorentina della famiglia. I terreni rimasero ai Buonarroti fino al 1863.

A riportare alla luce questo capitolo poco conosciuto della storia è stato il volume Il Chianti di Michelangelo, frutto della ricerca storica di Vito De Meo del Gruppo Archeologico Salingolpe, sostenuta dalla famiglia Bucciarelli proprio con l’intento di valorizzare il patrimonio culturale e produttivo dell’azienda.

La storia più recente dell’Antico Podere Casanova si intreccia con quella dei Bucciarelli a partire dal 1926, quando la famiglia, proveniente da Monte Bernardi e guidata da Dino, si insediò nella proprietà come mezzadra. Una vita scandita dai ritmi della campagna, dalla cura delle vigne e degli olivi e da un lavoro quotidiano che, generazione dopo generazione, ha trasformato il legame con il podere in un vero progetto di vita. Nel 1982 Ezio Bucciarelli, figlio di Dino, ne acquisì la proprietà insieme alla famiglia, consolidando un rapporto con questa terra che dura ormai da un secolo.

ÈMattia oggi a rappresentare il nuovo capitolo di questa storia. A soli vent’anni, il giovane Bucciarelli ha scelto di dedicarsi all’azienda agricola, assumendosi responsabilità e impegni che richiedono conoscenze, dedizione e una visione di lungo periodo. Una scelta che racconta una realtà forse meno raccontata di altre: quella di giovani che non considerano la tradizione un limite, ma un patrimonio da cui partire per costruire il futuro. Per Mattia, infatti, portare avanti il podere significa molto più che continuare un’attività di famiglia. Significa custodire un luogo speciale, conoscerne ogni appezzamento, comprenderne le caratteristiche e rispettare il lavoro di chi lo ha preceduto, senza rinunciare a imprimere il proprio segno. Un passaggio generazionale che assume un valore particolare in un settore, quello agricolo, dove il sapere si acquisisce soprattutto sul campo e dove la qualità nasce da un impegno costante, spesso lontano dai riflettori.

Oggi l’Antico Podere Casanova produce e imbottiglia i propri vini e il proprio olio, mantenendo vivo il legame con una tradizione agricola documentata da secoli. Tra le produzioni spiccano il Chianti Classico DOCG, diverse etichette IGT, il Vin Santo e soprattutto la Riserva Bucciarelli, realizzata soltanto nelle annate in cui le uve raggiungono standard qualitativi particolarmente elevati. Una filosofia produttiva che mette al centro la qualità e non la quantità, rispettando i tempi della natura e il lavoro necessario per ottenere un prodotto che esprima autenticamente il territorio.

Passeggiare oggi tra i vigneti, gli olivi e i casali dell’Antico Podere Casanova significa attraversare un paesaggio che conserva ancora le tracce delle sue origini cinquecentesche. Qui la storia è una presenza concreta che accompagna il lavoro quotidiano. E se Michelangelo aveva intuito già nel Cinquecento il valore di queste terre, investendo parte dei guadagni ottenuti a Roma per acquistarle, oggi è un ventenne a raccoglierne idealmente il testimone.

Un filo che unisce epoche e generazioni diverse, dimostrando che il futuro di una tradizione non dipende soltanto dalla sua antichità, ma soprattutto da chi ha il coraggio e la volontà di portarla avanti.

Per completare il racconto con una proposta di soggiorno, si può scegliere l’FH55 Hotel Villa Fiesole, elegante dimora sulle colline di Fiesole, da cui ammirare Firenze e lasciarsi conquistare da un’altra suggestiva prospettiva del paesaggio toscano. Un’occasione per andare alla scoperta di un Chianti meno conosciuto e scontato, dove storia, cultura agricola, grandi personaggi e nuove generazioni si intrecciano, dando vita a un territorio che continua a guardare al futuro.