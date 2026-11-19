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Roma , All’Hotel Cristoforo Colombo due giorni di gusto e tradizione e riconoscimenti ai maestri pasticcieri

La Capitale si prepara a inaugurare ufficialmente la stagione delle festività natalizie celebrando i due re indiscussi della tradizione dolciaria italiana. Sabato 5 e domenica 6 dicembre 2026, gli spazi dell’Hotel Cristoforo Colombo (in via Cristoforo Colombo 710, quartiere EUR) ospiteranno la diciannovesima edizione della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, uno degli appuntamenti più attesi e autorevoli dedicati al mondo dei grandi lievitati artigianali. Nata nel 2008 da un’intuizione del patron Emanuele Giordano, la manifestazione – anche quest’anno a ingresso libero – si conferma non solo come una vetrina d’eccellenza per la pasticceria italiana, ma anche come un laboratorio culturale capace di intrecciare storia, identità nazionale e nuove tecnologie. L’edizione 2026 si distingue per un ricco calendario di iniziative culturali che affiancano la degustazione. Spicca la presentazione ufficiale del volume “Il Panettone. Un’identità tutta italiana – Celebrazione nazionale per gli 80 anni della Repubblica Italiana”. Curato da Emanuele Giordano e realizzato a marchio Panettone POP, il progetto editoriale rende omaggio all’ottantesimo anniversario della Repubblica attraverso le creazioni dei maestri pasticcieri, elevando il lievitato simbolo del Natale a emblema di unità e appartenenza culturale. Grande spazio sarà riservato anche al dialogo tra passato e futuro con “Il Natale tra Memoria e Futuro”, un’installazione visiva realizzata con il supporto dell’intelligenza artificiale. Proiettato in loop durante entrambe le giornate, il percorso accompagnerà i visitatori in un viaggio lungo 125 anni — dal 1925 fino al 2050 — raccontando come sono cambiate e come cambieranno le atmosfere familiari, le consuetudini e il modo di vivere le feste. Non mancherà l’omaggio alla letteratura per l’infanzia in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi (1826-2026): tra i riconoscimenti principali dell’evento debutta infatti il premio “Il Lievito di Pinocchio”, ideato per celebrare l’estro e la maestria tecnica degli artigiani. Come da tradizione, saranno proprio i visitatori a decretare i vincitori sia del premio legato al talento artigianale sia del riconoscimento dedicato al miglior packaging, pensato per valorizzare l’estetica e la cura nella presentazione del prodotto. Per esprimere la propria preferenza basterà inquadrare un semplice QR Code con lo smartphone. Cuore pulsante della fiera resteranno gli stand delle aziende espositrici accuratamente selezionate dall’organizzazione: il pubblico avrà l’opportunità di assaggiare e acquistare panettoni, pandori e altre specialità natalizie d’alta pasticceria a prezzi calmierati. “La diciannovesima edizione rappresenta un ulteriore passo nel percorso iniziato nel 2008, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze artigianali italiane -commenta Emanuele Giordano, ideatore della kermesse- Quest’anno abbiamo voluto dare ancora più spazio alla cultura e alle tradizioni, attraverso iniziative che raccontano il nostro passato e guardano al futuro“. Giordano pone l’accento anche sul significato più profondo della manifestazione, al di là della competizione: “Il vero valore dell’artigianato non si misura soltanto attraverso una classifica, ma nelle storie, nelle competenze e nella passione di chi lo rappresenta. La nostra Fiera vuole continuare a essere un luogo di incontro e condivisione, dove il successo non sia soltanto individuale, ma diventi un’opportunità di crescita per tutto il settore”. La XIX edizione della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro è realizzata con il sostegno di Artecarta Italia, I Profumi del Madagascar, Brazzale, Panettone POP e del Museo Nazionale del Panettone.