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Nel panorama dell’arte contemporanea italiana, Francesco Diotallevi spicca come una voce singolare e controcorrente. Operativo nella provincia di Pesaro e Urbino, a pochi passi dal mare, porta avanti una ricerca che sarebbe riduttivo etichettare semplicemente come “pop”: il suo è piuttosto uno sguardo corsaro, disallineato rispetto alle mode dominanti. In superficie, le sue tele — scandite da cromie vivaci, campiture piatte e contorni decisi vicini all’immaginario del fumetto e dell’illustrazione — appaiono come divertimenti spensierati. Sotto questa soglia luminosa si nascondono però vere e proprie trappole visive, capaci di mettere a nudo i cortocircuiti e i paradossi del presente. Non c’è ingenuità né celebrazione del consumismo, come accadeva nella pop art più ortodossa.

Diotallevi utilizza la brillantezza del colore come un’esca: attira l’osservatore con un’immediatezza giocosa e rassicurante per poi recapitare,senza sconti, una lettura caustica delle ipocrisie quotidiane. Nelle sue composizioni prende vita un bestiario grottesco fatto di: animali antropomorfizzati che replicano vizi e pose umane, figure sacre poco credibili e piccoli demoni calati nella routine, eroi in caduta libera colti nel momento del ridicolo. È un teatro dell’assurdo in cui il potere e l’autorità non vengono affrontati con solennità tragica — registro che rischierebbe di legittimarne il peso — ma ridimensionati attraverso la caricatura. In un clima culturale spinto all’omologazione, il sarcasmo diventa così uno strumento di autodifesa intellettuale per conservare indipendenza di giudizio.

Anche la scelta di vivere e lavorare nella provincia marchigiana ha un valore preciso. Tenersi ai margini dei circuiti e delle tendenze delle grandi capitali dell’arte offre a Diotallevi un punto di osservazione obliquo e fertile. Il folklore locale, le figure eccentriche di paese e i racconti popolari vengono trasfigurati in chiavi universali, trasformandosi in metafore nitide di un mondo saturo d’informazione e spesso povero d’empatia. Le sue opere non offrono tesi preconfezionate né indicano come schierarsi: mettono in scena una crepa, un “incidente” surreale in cui la logica ordinaria vacilla, affidando allo spettatore il compito di ricomporre il senso. Sta a chi guarda uscire dalla passività e accettare il gioco.