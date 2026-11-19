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Il critico d’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese (2013): “La mostra alla Barcaccia nel 1961 resta l’unica vera consacrazione di Ligabue”

A distanza di oltre cinquant’anni, nel 2013, l’esperto ha riletto di Ligabue la storica esposizione romana che svelò l’autentica potenza visiva del pittore di Gualtieri, al di là del mito e delle etichette superficiali

di Chiara Fiume

Ecco il diario di un trionfo irripetibile, su come Piazza di Spagna cancellò il mito del “pittore folle” per restituire al mondo un maestro dell’Espressionismo. A seguire una sintesi dell’indagine del critico d’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese sulla storica esposizione romana che cambiò per sempre il destino del pittore

Florilegio storico | L’affermazione che quella di Antonio Ligabue non sia arte è una provocazione teorica e il frutto di vecchi pregiudizi accademici – ha spiegato più volte il critico d’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese -, poiché internazionalmente oggi è da riconoscere unanimemente come uno dei più straordinari e intensi pittori italiani del Novecento. «Tuttavia, per giustificare da dove nascano le riserve di chi ha storicamente negato il valore artistico della sua opera, bisogna guardare ai rigidi canoni dell’arte tradizionale e alle circostanze della sua vita. Le ragioni di questo presunto rifiuto si possono riassumere in quattro punti principali.

In primo luogo la mancanza di studi accademici e di tecnica classica: Ligabue era un autodidatta totale, non conosceva le regole della prospettiva geometrica, della teoria del colore accademica e del chiaroscuro tradizionale; vale a dire che per i puristi dell’arte classica e concettuale la sua pittura mancava di quella “sapienza tecnica” e di quella consapevolezza intellettuale ritenute necessarie per definire un’opera “d’arte”.

In secondo luogo l’etichetta restrittiva di “Arte Naif“, poiché per molto tempo Ligabue è stato catalogato semplicemente come un pittore naif (ingenuo, primitivo). Questo termine, ancora nel secolo scorso, veniva spesso usato in modo dispregiativo per indicare un’arte folk, dilettantesca o puramente decorativa, considerata “inferiore” rispetto alle grandi correnti d’avanguardia.

In terzo luogo il pregiudizio sulla sua salute mentale: Ligabue visse gran parte della sua vita ai margini della società, tra povertà, scoppi d’ira e ripetuti ricoveri in ospedale psichiatrico; e per lungo tempo la sua produzione è stata liquidata come il semplice “sfogo terapeutico” o come scarabocchio ossessivo di un uomo affetto da gravi disturbi mentali, piuttosto che il frutto di una visione estetica strutturata.

In quarto luogo l’assenza di un manifesto intellettuale, perché, a differenza dei suoi contemporanei (cubisti, surrealisti, futuristi), Ligabue non dipingeva per aderire a un movimento culturale né per dialogare con la storia dell’arte, dipingeva per un bisogno viscerale e primordiale di esistere e comunicare. Questa totale assenza di intellettualismo ha spinto i critici più formalisti a considerarlo un estraneo al sistema dell’arte contemporanea.»

Perché oggi quella visione è superata

«Oggi il concetto di arte – come descritto dal critico d’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese – è profondamente cambiato: non si valuta più un’opera solo in base alla perfezione accademica, ma ne si misura la forza espressiva e l’autenticità. In quest’ottica, Ligabue non è affatto un semplice dilettante – secondo il Critico -, viene anzi considerato un esponente di spicco dell’Art Brut (o Outsider Art) e del primitivismo, capace di un espressionismo tragico e potente che non ha nulla da invidiare a maestri come Vincent van Gogh.

Le sue tigri feroci, i combattimenti tra belve e i suoi drammatici autoritratti sono il diario visivo di un genio puro, capace di trasformare l’emarginazione in un linguaggio universale che oggi riempie i musei più prestigiosi: “Il linguaggio del mondo delle idee” – lo definisce Battaglia La Terra Borgese ispirandosi al filosofo austriaco Rudolf Joseph Lorenz Steiner in tema di libertà».

La rivalutazione di Antonio Ligabue è dunque uno dei fenomeni più clamorosi della storia dell’arte italiana, caratterizzato da un passaggio radicale: da pittore “folle” che scambiava i quadri per un piatto di minestra a star del mercato collezionistico e dei musei.

«La svolta culturale da matto del paese a genio tragico fu una metamorfosi culturale avvenuta per tappe, trasformando la percezione della sua figura da fenomeno folkloristico a maestro dell’arte – ha spiegato Paolo Battaglia La Terra Borgese durante la presentazione di Ligabue al Rotary Club». Con il superamento dell’etichetta naif si è smesso correttamente e giustamente di considerarlo un pittore “ingenuo”. Oggi Ligabue è letto come esponente del primitivismo e dell’Art Brut, accostato a Van Gogh per la violenza espressiva dei suoi colori.

Con la legittimazione istituzionale che prima lo aveva escluso per decenni dai manuali scolastici, Ligabue è oggi celebrato da fondazioni ufficiali, case-museo e mostre antologiche nei musei più importanti; e nella cultura di massa film di successo (come Volevo nascondermi con Elio Germano) e biografie varie hanno consolidato il mito, slegando la sua arte dal mero pietismo sulla malattia mentale.

Interessante per il Mercato dell’Arte è la rivalutazione economica con l’esplosione dei prezzi: se in vita Ligabue morì potendosi permettere solo qualche piccolo lusso, negli ultimi anni, grazie alle prime mostre organizzate dall’amico Mazzacurati, oggi il mercato delle sue opere segue logiche da blue chip dell’arte del Novecento. Con qualche eccezione di opere con record d’asta vicini al milione la struttura attuale del suo mercato si divide principalmente in base ai tre periodi pittorici dell’artista, in base alla tecnica, al soggetto e al formato: opere su carta / acquerelli e disegni da €2.000 a €15.000 (i disegni partono da circa €10.000). Oli su tela / faesite da circa €15.000 a oltre €180.000, con punte molto più alte per i capolavori storici. Opere con animali feroci o scene campestri da €30.000 a oltre €200.000. Sculture (bronzo e terracotta) da €500 a oltre €5.000, con record per pezzi particolari in terracotta che hanno raggiunto i 30.000 €. Il record assoluto per un’opera di Ligabue è stato raggiunto nel 2024 con il dipinto Lotta di galli (1952–1962), venduto all’asta per circa 473.600 euro. Le opere più richieste del pittore sono quelle del suo terzo periodo.

Le Caratteristiche Tecniche e lo Stile(dedotto redazionale tratto dagli scritti di Paolo Battaglia La Terra Borgese).

Nel terzo periodo, Ligabue abbandona le incertezze giovanili e sviluppa un linguaggio visivo unico, potente e immediatamente riconoscibile. Cambia la densità del colore e la pittura si fa materica, spessa, quasi scolpita sulla tela o sul faesite. Applica il colore con pennellate energiche, veloci e cariche di pigmento. Introduce una linea di contorno scura, netta e marcata per definire le figure. Questo elemento espressivo esaspera la drammaticità dei soggetti, richiamando quasi l’espressionismo nordeuropeo e lo stile di Van Gogh. La tavolozza si fa accesa e contrastata, con colori che non cercano più la verosimiglianza con la realtà ma diventano violenti, puri e antinaturalistici: i cieli della pianura padana si tingono infatti di riflessi cupi, mentre i manti degli animali esplodono in tonalità vibranti. L’horror vacui (la paura del vuoto) prende forma in composizioni che diventano estremamente dense, dove ogni centimetro di tela è riempito da dettagli minuziosi, come nelle vegetazioni intricate, le piume finissime, le venature delle foglie e i piccoli insetti o rettili nascosti nello sfondo.

I Temi chiave sono specchi della sua mente – afferma Battaglia La Terra Borgese -, tant’è che l’iconografia del terzo periodo si polarizza in modo netto su due macro-temi, specchio del suo vissuto interiore: la violenza della natura (le belve) (è il tema più celebre) dove Ligabue dipinge feroci combattimenti tra animali esotici (tigri, leopardi, leoni) o tra predatori e prede: non sono semplici illustrazioni naturalistiche, ma proiezioni della sua sofferenza emotiva; identificandosi con la belva, l’emarginato e fragile Ligabue esprime il suo bisogno di riscatto, la sua rabbia repressa e la costante lotta per la sopravvivenza in un mondo che percepiva come ostile; ci sono poi gli autoritratti dolenti: nel terzo periodo la produzione di autoritratti si fa intensissima, Ligabue si ritrae quasi sempre a mezzo busto, di tre quarti, immerso nella natura padana: i suoi occhi guardano lo spettatore con un mix di sfida, sospetto e infinita tristezza; spesso si dipinge con una ferita sulla tempia (segno dei colpi che si infliggeva da solo nei momenti di crisi) o con una mosca o uno scarabeo appoggiati sulla giacca, simboli di decadimento, morte e isolamento spirituale.

Perché – haspiegato Paolo Battaglia La Terra Borgese – il terzo è il periodo economicamente più prezioso. Se un collezionista cerca un “capolavoro” di Ligabue, punta quasi esclusivamente a questo decennio. I motivi della sua supremazia sul mercato sono evidenti: – la iconicità immediata, in quanto le opere del terzo periodo incarnano l’estetica pura del “mito Ligabue“, sono i quadri che il grande pubblico riconosce istantaneamente e quelli che definiscono la sua grandezza museale e – la qualità dei supporti, avendo finalmente i soldi per comprare materiali di prima scelta (grazie alle vendite coordinate dall’amico scultore Marino Mazzacurati), i dipinti di questa fase utilizzano tele di qualità superiore e colori industriali più stabili rispetto ai cartoni o ai legni di recupero usati negli anni della povertà assoluta (primo periodo).

La mostra del 1961

La mostra del 1961 presso la Galleria La Barcaccia di Roma rappresenta lo spartiacque definitivo nella vita e nella ricezione critica di Antonio Ligabue: fu l’evento che trasformò l'”emarginato di Gualtieri” in un caso nazionale consacrato dalla grande critica.

Come nacque la mostra

Fino a quel momento, Ligabue era noto quasi esclusivamente a livello locale (dopo una prima piccola personale a Gonzaga nel 1955) e grazie all’amicizia con lo scultore Marino Mazzacurati e il critico Franco Miele, che per primi ne avevano intuito la grandezza. Nel febbraio del 1961, grazie all’interessamento di intellettuali e galleristi tra cui Giancarlo Vigorelli e Mazzacurati, Ligabue sbarca a Roma. L’inaugurazione alla Galleria La Barcaccia – storica galleria di Piazza di Spagna – scuote l’ambiente culturale capitolino. Per la prima volta, un pubblico vasto e i grandi critici d’arte della capitale si trovano davanti alla violenza materica e cromatica dei suoi autoritratti e delle sue tigri.

Gli snodi storici e l’impatto

Esplode così il “Caso Ligabue“; e la stampa nazionale e i rotocalchi iniziano a occuparsi di lui non più solo come una curiosità umana o un “pittore folle”, ma come un talento viscerale accostabile alle grandi correnti espressioniste. L’articolo pionieristico del critico Franco Miele accende i fari sul valore della sua pittura. Ligabue partecipa all’evento vivendo il momento di massimo trionfo pubblico della propria esistenza. Esistono celebri immagini d’archivio che lo ritraggono fiero e frastornato all’inaugurazione della mostra.

La consacrazione istituzionale postuma è immediata: sull’onda del clamore suscitato a Roma, l’anno successivo (1962) gli viene tributata una grande antologica a Guastalla. Quando l’artista muore nel 1965, la sua grandezza è ormai conclamata, tanto da meritare una retrospettiva nell’ambito della IX Quadriennale di Roma nello stesso anno.

Il paradosso del destino: l’inizio del declino fisico

La mostra del 1961 segna l’apice ma apre anche l’ultimo, amaro capitolo della sua vita. Pochi mesi dopo il trionfo romano, Ligabue subisce un grave incidente in motocicletta (la moto era uno dei grandi sogni della sua vita). Nel novembre del 1962, l’artista viene colpito da una severa paresi (emiparesi) che ne compromette la mobilità e la capacità di dipingere con la forza fisica di un tempo, confinandolo negli ultimi anni al ricovero Carri di Gualtieri fino alla morte nel 1965.

La mostra del 1961 rimane dunque – ha sempre sostenuto con vigore Paolo Battaglia La Terra Borgese – il momento mitico in cui la storia ha reso giustizia a Ligabue quando era ancora in vita, permettendogli di vedere riconosciuto il proprio genio prima del silenzio della malattia.



Il raffrontoGuttuso – Ligabue – Astrattismo secondo Paolo Battaglia La Terra Borgese



Renato Guttuso, all’epoca leader indiscusso del realismo italiano e intellettuale organico del PCI, ebbe un rapporto complesso e ravvicinato con la figura di Ligabue.Guttuso Rimase profondamente colpito dalla violenza cromatica e dalla potenza espressiva delle belve di Ligabue. Per un pittore che faceva della forza del segno e dell’impatto visivo la propria bandiera, era impossibile non riconoscere il genio drammatico di Ligabue. Dal punto di vista teorico, però, c’era una distanza siderale. Guttuso e i suoi seguaci credevano in un’arte che fosse coscienza civile, racconto sociale e impegno politico. Ligabue, al contrario, dipingeva fuori dalla storia, spinto solo da pulsioni psicologiche private e ancestrali. I realisti videro quindi in lui un grandissimo talento “naturale”, ma lo considerarono un’anomalia ingovernabile, priva di quella coscienza di classe che per loro definiva il vero artista contemporaneo.



Chi invece amò Ligabue senza riserve – ha scritto Paolo Battaglia La Terra Borgese -furono quegli artisti che, come lui, vivevano l’arte come un fatto puramente esistenziale e drammatico. Pittori legati alle atmosfere espressioniste della vecchia Scuola Romana videro nei suoi autoritratti una verità psicologica e un dolore autentico che le formule geometriche dell’astrattismo non riuscivano a esprimere. Per loro, Ligabue fu la dimostrazione che l’arte non aveva bisogno di accademie o di manifesti politici per toccare le corde più profonde dell’anima umana.

In sintesi, la mostra del 1961 obbligò gli artisti romani a guardarsi allo specchio: mentre loro discutevano su come si dovesse dipingere secondo le regole della politica o della modernità, a Piazza di Spagna un uomo semianalfabeta e ferito dalla vita stava mostrando a tutti perché si dipinge.