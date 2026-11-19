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Piglio, Viviamo Piglio: “Certificato il fallimento politico e programmatorio della Giunta Felli”

Si accende il confronto politico a Piglio intorno alla programmazione delle opere pubbliche per i prossimi tre anni. Nel mirino del gruppo consiliare di minoranza “Viviamo Piglio” rappresentato dai consiglieri Roberto Neccia e Domenico Ambrosetti, è finita la deliberazione della Giunta Municipale n. 91 del 5 novembre 2026, relativa al Programma triennale dei lavori pubblici 2027/2029 e all’elenco annuale per il 2027. Con una dura nota, l’opposizione boccia senza appello l’operato dell’esecutivo cittadino: “Con questa deliberazione – scrivono i consiglieri Neccia e Ambrosetti – l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Felli certifica in modo inequivocabile il fallimento della sua azione politica, amministrativa e programmatoria”. Al centro della contestazione c’è l’assenza di opere pubbliche (di importo pari o superiore ai 150.000 euro, soglia prevista dal Codice dei contratti pubblici) inserite nell’elenco annuale del 2027. Una circostanza che, secondo il gruppo di opposizione, dimostra “un’assoluta incapacità di intercettare fondi pubblici almeno nei tre anni precedenti”. La conseguenza diretta, denunciano è che “situazioni di estremo disagio quali la viabilità urbana e soprattutto rurale non avranno per almeno un altro anno nessun intervento”. I consiglieri fi minoranza, hanno analizzato il rapporto tra l’Ente e i finanziamenti sovracomunali, sottolineando: “Abbiamo seguito i vari bandi che la Regione Lazio e vari Ministeri hanno pubblicato, con la speranza poi di vedere il nostro Comune tra i beneficiari di interventi economici per viabilità rurale, viabilità a sostegno delle aziende agricole, sicurezza urbana, sostegno al turismo e al degrado urbano ma il nostro Ente non ha mai beneficiato di fondi regionali, nazionali ed europei, se non per interventi caduti a pioggia sui Comuni per cifre modeste ed interventi limitati”. Critiche anche sulla gestione delle risorse già assegnate tramite il PNRR e sul rispetto dei cronoprogrammi. Il gruppo cita come esempio emblematico il cantiere nella frazione di Romagnano: “Negli anni precedenti con i fondi PNRR il Comune di Piglio, ha beneficiato di fondi per interventi utili alla cittadinanza, ma a questo punto si è evidenziato un altro cronico problema, quello di portare avanti i progetti nel rispetto dei relativi cronoprogrammi. Il costruendo asilo nido di Romagnano ne è la testimonianza lampante, con i lavori terminati il 16 agosto 2026 e su cui è meglio per tutti stendere un velo pietoso”. Quanto alle annualità successive, il 2028 e il 2029, “Viviamo Piglio” osserva che nel piano “sono stati riportati interventi che vengono rispolverati ogni qual volta l’Amministrazione comunale è chiamata a programmare opere pubbliche, ma che sistematicamente non vengono finanziati”. A riprova di ciò, i consiglieri Neccia e Ambrosetti, citano le stesse note tecniche della delibera, dove si specifica che l’avvio dei lavori è «interamente subordinato alla pubblicazione ed al successivo ottenimento del finanziamento previsto da eventuale bando». Pertanto i consiglieri di “Viviamo Piglio”‘ chiedono un confronto pubblico e risposte puntuali ai vertici dell’amministrazione al Sindaco Mario Felli, all’assessore Mauro Federici ed al consigliere con delega ai finanziamenti Carlo Appetecchia: “Chiediamo al Sindaco, all’Assessore ai lavori pubblici e al Consigliere delegato ai contributi regionali, statali e comunitari spiegazioni e chiarimenti su questa situazione che vede ormai questo Ente fermo su trasferimenti da altri Enti da molto tempo ed incapace di intercettare con progetti seri e credibili fonti di finanziamento”. Da questa fotografia, emerge una realtá che presenta un paese fermo da anni? si spera giunga un po’ di chiarezza da parte della maggioranza Felli, chiamata eventualmente a replicare nel merito tecnico e politico dei rilievi sollevati dai banchi dell’opposizione.